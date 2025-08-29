„Partizan“ prezidento džiaugsmas – klubo biudžetas išaugo trečdaliu

Komandos prezidentas Ostoja Mijailovičius pateisindamas išaugusias bilietų kainas atskleidė apie trečdaliu išaugusią klubo piniginę.
„Supranu, kad bilietai gerokai pabrango tiek nuo praėjusio, tiek nuo dar ankstesnio sezono. Vis dėlto mūsų biudžetas auga ir matau norą patekti į Eurolygos finalo ketvertą, aukštus tikslus, bet jie įgyvendinami ne emocijomis, o pinigais, kurie pritraukia aukšto lygio žaidėjus. Niekas neatvyksta į „Partizan“ žaisti ir dirbti iš meilės, visi gauna pinigus.
Mano darbas yra užtikrinti. Biudžetui išaugus 35 procentais, turime proporcingai kelti ir iš rėmėjų bei kitų šaltinių gaunamas pajamas. Į tai įeina ir bilietų pardavimai. Mano pareiga yra išlaikyti klubą be skolų, nors ir apgailestauju dėl žmonių, kurie neturi pakankamai pinigų stebėti „Partizan“, – klubo svetainei dėstė serbas.
Praėjusį sezoną „Partizan“ buvo pristatę 24,4 milijono eurų biudžetą. 35 procentų augimas reikštų, kad ši suma išaugo iki 33 milijonų eurų.
O.Mijailovičius pabrėžė, kad biudžetas išaugo nepakeitęs proporcijų – 20 procentų sudaro valstybės parama, likusią dalį klubas generuoja pats.
„Partizan“ praėjusį sezoną liko už įkrintamųjų borto Eurolygoje, bet tapo Serbijos ir Adrijos lygos čempionais.
