TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ prezidento džiaugsmas – klubo biudžetas išaugo trečdaliu

2025-08-29 10:04 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 10:04

Belgrado „Partizan“ artėjantį Eurolygos sezoną pasitinka su gerokai išaugusiu biudžetu.

O.Mijailovičius atskleidė „Partizan“ biudžetą

Belgrado „Partizan“ artėjantį Eurolygos sezoną pasitinka su gerokai išaugusiu biudžetu.

0

Komandos prezidentas Ostoja Mijailovičius pateisindamas išaugusias bilietų kainas atskleidė apie trečdaliu išaugusią klubo piniginę.

„Supranu, kad bilietai gerokai pabrango tiek nuo praėjusio, tiek nuo dar ankstesnio sezono. Vis dėlto mūsų biudžetas auga ir matau norą patekti į Eurolygos finalo ketvertą, aukštus tikslus, bet jie įgyvendinami ne emocijomis, o pinigais, kurie pritraukia aukšto lygio žaidėjus. Niekas neatvyksta į „Partizan“ žaisti ir dirbti iš meilės, visi gauna pinigus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mano darbas yra užtikrinti. Biudžetui išaugus 35 procentais, turime proporcingai kelti ir iš rėmėjų bei kitų šaltinių gaunamas pajamas. Į tai įeina ir bilietų pardavimai. Mano pareiga yra išlaikyti klubą be skolų, nors ir apgailestauju dėl žmonių, kurie neturi pakankamai pinigų stebėti „Partizan“, – klubo svetainei dėstė serbas.

Praėjusį sezoną „Partizan“ buvo pristatę 24,4 milijono eurų biudžetą. 35 procentų augimas reikštų, kad ši suma išaugo iki 33 milijonų eurų.

O.Mijailovičius pabrėžė, kad biudžetas išaugo nepakeitęs proporcijų – 20 procentų sudaro valstybės parama, likusią dalį klubas generuoja pats.

„Partizan“ praėjusį sezoną liko už įkrintamųjų borto Eurolygoje, bet tapo Serbijos ir Adrijos lygos čempionais.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

