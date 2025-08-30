Oficialu: „Virtus“ pasipildė vienu ryškiausių Afrikos talentų

Klubas oficialiai sukirto rankomis su Malio rinktinės aukštaūgiuAliou Diarra.
23-ejų A.Diarra gimė ir augo Malyje, čia pradėjo ir profesionalo karjerą. Vėliau jis tobulėjo Maroke, o praėjusį sezoną praleido Kigalio APR klube, Ruandoje.
Afrikos krepšinio lygoje (BAL) 206 cm ūgio puolėjas per 30 minučių rinko 17,4 taško, 11,8 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 3,2 bloko.
Vasarą jis išbandė save Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vasaros lygoje, sužaidė du mačus vilkėdamas Dalaso „Mavericks“ marškinėlius, o antrajame driokstelėjo prieš Orlando „Magic“ – 15 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.
Vėliau jis nuvedė Malio rinktinę iki sidabro Afrikos čempionate bei pateko į simbolinį turnyro penketą, per 27 minutes rinkdamas 15 taškų, 9,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo, 2 blokus ir 21,6 naudingumo balo.
„Virtus“ praėjusį sezoną tapo Italijos čempionais, tačiau iš šalies taurės pasitraukė dar ketvirtfinalyje, kalnų nenuvertė ir Eurolygoje, kurioje su 9 pergalėmis ir 25 pralaimėjimais užėmė 17-ąją vietą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!