  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Oficialu: „Virtus“ pasipildė vienu ryškiausių Afrikos talentų

2025-08-30 13:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 13:38

Sezonui besiruošiantis Bolonijos „Virtus“ rado papildymą priekinėje linijoje.

A.Diarra žais Eurolygoje (FIBA nuotr.)

Sezonui besiruošiantis Bolonijos „Virtus“ rado papildymą priekinėje linijoje.

0

Klubas oficialiai sukirto rankomis su Malio rinktinės aukštaūgiuAliou Diarra.

23-ejų A.Diarra gimė ir augo Malyje, čia pradėjo ir profesionalo karjerą. Vėliau jis tobulėjo Maroke, o praėjusį sezoną praleido Kigalio APR klube, Ruandoje.

Afrikos krepšinio lygoje (BAL) 206 cm ūgio puolėjas per 30 minučių rinko 17,4 taško, 11,8 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo ir 3,2 bloko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vasarą jis išbandė save Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vasaros lygoje, sužaidė du mačus vilkėdamas Dalaso „Mavericks“ marškinėlius, o antrajame driokstelėjo prieš Orlando „Magic“ – 15 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.

Vėliau jis nuvedė Malio rinktinę iki sidabro Afrikos čempionate bei pateko į simbolinį turnyro penketą, per 27 minutes rinkdamas 15 taškų, 9,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo, 2 blokus ir 21,6 naudingumo balo.

„Virtus“ praėjusį sezoną tapo Italijos čempionais, tačiau iš šalies taurės pasitraukė dar ketvirtfinalyje, kalnų nenuvertė ir Eurolygoje, kurioje su 9 pergalėmis ir 25 pralaimėjimais užėmė 17-ąją vietą.

 

 

 

 

 

 

