Eurolygos debiutantai pasiruošimui pasikvietė buvusį „Ryto“ žaidėją

Savo rinktinėms atstovauja beveik visa „Dubai“ priekinė linija – Davis Bertanis (Latvija), Filipas Petruševas (Serbija), Mfiondu Kabengele (Kanada), Kenanas Kamenjašas (Bosnija ir Hercegovina) bei Mamas Jaiteh (Prancūzija). Dėl to Dubajaus klubas pasirengimui pasikvietė tris naujus veidus.
Preseason additions: Tajuan Agee, Nick Ongenda, and Tomislav Zubcic 👊
Preseason additions: Tajuan Agee, Nick Ongenda, and Tomislav Zubcic 👊

Read more: https://t.co/xqhOzXOu0T pic.twitter.com/xMCZHCs7qY— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 26, 2025
Mėnesio kontraktus Jungtinių Arabų Emyratų klubas įteikė Tajuanui Agee, Nickui Ongendai ir Tomislavui Zubčičiui.
35 metų 211 cm ūgio T.Zubčičius dar 2013-aisiais atstovavo Vilniaus „Rytui“, o praėjusį sezoną praleido Italijoje. Atstovaudamas Neapolio „Basket“ klubui kroatas per 25 minutes rinko 10,1 taško (34 procentai tritaškių), 4,8 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo bei 7,9 naudingumo balo.
27 metų 206 cm ūgio T.Agee vilkėjo Diunkerko „Gravelines“ marškinėlius ir Prancūzijos pirmenybėse fiksavo 25 minučių, 11,2 taško (26 procentai tritaškių), 5,4 atkovoto kamuolio, 2,1 rezultatyvaus perdavimo bei 9 naudingumo balų vidurkius.
24 metų 211 cm ūgio N.Ongenda žaidė Lenkijoje ir atstovaudamas Vloclaveko „Anwil“ per 19 minučių rinko 6,7 taško, 4,1 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo bei 9,1 naudingumo balo.
Dubajaus klubas Eurolygoje debiutuos jau rugsėjo 30-ąją, namie priimdamas Belgrado „Partizan“.
