„Vienas iš šių teiginių apie kiaules nėra tiesa. Kuris?
A. Kiaulės gali sapnuoti.
B. Kiaulės orgazmas gali trukti pusvalandį. Ubaba, oi, atsiprašau.
C. Kiaulės atpažįsta save veidrodyje.
D. Kiaulės labai daug prakaituoja“ – skaitė N. Pareigytė-Rukaitienė, nebegalėdama sulaikyti juoko.
„Net sulinkai“, – juokavo kitas laidos vedėjas Vytautas Rumšas.
„Tu įsivaizduoji, kaip joms pasisekė – pusę valandos! Įsivaizduoji? Matau, kad įsivaizduoji“, – juokėsi N. Pareigytė-Rukaitienė.
„Man atrodo, kad ir tu taip moki“, – teigė V. Rumšas.
Jis paklausė, kaip laidos vedėja mano, kuris yra teisingas atsakymas. Pats galvojo, kad kiaulės negali sapnuoti.
„Aš žinau, kuris čia yra. O tu nežinai?“ – paklausė ji.
„Ne, aš stengiuosi nežinoti. Aš renkuosi nežinoti“, – atsakė V. Rumšas.
„Tu tiesiog nesiruoši laidai“, – pridūrė N. Pareigytė-Rukaitienė.
Išsirinko atsakymus
Vedėjai juokavo, dalyviai raudo, o aktorė Monika Survilaitė pripažino:
„Mes galvojome, kad klausimai mums yra sunkesni.“
Miesto komanda, kurioje varžėsi M. Survilaitė, Ledi Ais ir kiti, pasirinko atsakymą C – kad kiaulės neatpažįsta savęs veidrodyje. Tačiau N. Pareigytė-Rukaitienė greitai atsakė, jog tai – neteisingas atsakymas.
„Jos tikrai atpažįsta! Jos stovi prieš veidrodį ir mato, kad tai – ji!“ – tikino laidos vedėja.
Tuo metu miesto komanda, kurioje dalyvavo animatorius Ovidijus Sudžius, pasirinko variantą B, argumentuodami linksmai:
„Mes taip mąstėme, mąstėme ir kiek teko girdėti, kad orgazmą patiriame ne tik mes, bet ir delfinai. O kiaulytės, kad dar pusvalandį, tai tada kai kuriems vyrams tektų susimąstyti, tai galvojame, kad neteisingas atsakymas yra B.“
Visgi tikroji tiesa šokiravo ir prajuokino dar labiau – N. Pareigytė-Rukaitienė atskleidė, kad teiginys apie pusvalandžio orgazmą – tiesa!
„Kiaulės patiria orgazmą ir tai – neteisingas atsakymas. Jos gali tai daryti netgi pusvalandį laiko“ – patvirtino ji.
„Pala, pala – orgazmas ir daryti yra du skirtingi dalykai!“ – spėjo sušukti V. Rumšas.
O teisingas atsakymas buvo variantas D. Pasirodo, kad kiaulės daug neprakaituoja, kaip mes esame įpratę manyti, nes jos neturi prakaito liaukų.
Laidos ištrauka – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
Laidą „Miestas ar kaimas“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19:30 per TV3!
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Straipsnis parengtas pagal TV3 žiniasklaidos grupės laidą „Miestas ar kaimas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!