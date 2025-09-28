Lietuvos miškuose žmonės stebi elnių tuoktuves: „Vienas tas patinas turi 10–12 patelių haremą“

Girininkas smalsuoliams pasakoja, kaip keičiasi elnio ragai, jam tampant vis vyresniu, o jo kalbą pertraukia mišką skrodžiantys elnių balsai. Tad būrelis, kiek įmanydamas, tyliau žingsniuoja į pamiškę. O čia ir maži, ir dideli stengiasi net nekrustelt. Už kantrybę – atlygis.
Į lauką didingai žengia brandus patinas, iškėlęs galvą, puošiančią milžiniškų ragų karūną. Kiek apsidairo ir tuomet apylinkes vėl ir vėl drebina jo baubimas. Miške ataidi konkurento balsas, o gal ir ne vieno. Kaip neatsiliepsi, gal kovai kviečia. Galingai baubia girių valdovai.
Vis labiau temsta, o gamtoje daugėja garsų, aplink tai vienoje, tai kitoje pusėje aidi elnių baubimas. Šiuo metu yra pats jų tuoktuvių įkarštis.
„Džiaugsmas, laimė iki dangaus, nes visas miškas aidi nuo elnių baubimo“, – šypsojosi elnių stebėtoja Rima.
Bet staiga ima lyti ir gamtos spektaklio stebėtojams subruzdus – gyvūnai kaip mat neria į miško gilumą.
„Labai pergyvenome, nes pradėjo lyti lietus, tai jis mus išgąsdino ir galvojome, kad to grožio – tauriųjų elnių rujos – nepamatysime“, – tikino elnių stebėtoja Vaida.
Girininkas papasakojo apie elnių tuoktuvių procesą
„Lietui lyjant, yra triukšmas miške, patelės laukia. Nustojo lyti ir jos išėjo, tai reiškia, kad jos tada geriau girdi, geriau mato – kaip matėte, apsauga praktiškai aplinkui stovėjo“, – aiškino Padauguvos girininkas Kęstutis Markevičius.
Laimė, kiek papliaupęs lietus ima rimti. Ir štai kitoje miško pusėje išbėga patelė, elgiasi labai atsargiai, pastačiusi ausis vis stabteli ir suklūsta. Užduotis atsakinga – nuo pavojų saugoti aistros apimtą patiną.
„Kiekvienas patinas turi savo rujos vietą, pasidaro duobes, turi savo SPA, kur gražinasi – savo kailį gražina. O čia tiesiog toks sutapimas, kad laukas – mitybinė bazė, buvusios pupos. Ten patelės ateina maitintis ir ištempia į lauką patiną ir kartais čia jie susikauna labai stipriai“, – pasakojo K. Markevičius.
Elnių stebėtojai – apie įspūdžius, matant šiuos gyvūnus
Lauke daugėja gyvūnų, išbėga ir visas būrys patelių, ir net keli jauni patinėliai. Nežinia, kiek dar jų slepiasi miško tankmėje.
„Labai smagu klausytis elnių – labai gražus vaizdas, kai jie ateina ir bėgioja visur. Labai gražūs patinai bei patelės – labai nuostabu žiūrėti į juos“, – sakė elnių stebėtoja Lauksmė.
„Girdėjau, kaip baubia elniai, mačiau, kaip jie bėgo, kaip didelis būrys buvo“, – tikino elnių stebėtojas Laurynas.
„Mačiau usūrinius šunis ir elnius, patinus, pateles. Jie ėdė žolę, bėgiojo“, – tvirtino elnių stebėtoja Adelė.
Ir tik spėk dairytis – vienur kova dėl patelių dėmesio.
„Pirmiausia išėjo pirmiausia patelės, o jas pradėjo sekti gražuoliai patinai. Iš pradžių išėjo du jaunuoliai, bet pamatėme, kaip patinai tuos jaunuolius nuvijo į šalį ir parodė, kas gamtoje stipriausias ir gražiausias“, – komentavo elnių stebėtoja Vaida.
Kitur – meilės žaidimų užuomazgos. Ko kameros akis nefiksuoja, tą žmogaus akis pastebi.
„Pamatėme ir patį grožį, ir procesą, kaip jis pasiekia tos vienos patelės širdį“, – teigė elnių stebėtoja Vaida.
„Vienas tas patinas turi 10–12 patelių haremą, taip kad vestuvės vyksta pilnu tempu pas mus“, – sakė girininkas.
O kuris garsiau baubia, kurio ragai šakotesni ir stotas tvirtesnis – pas tą ir patelių daugiau bėga.
„Elniai nuvilioja vieni kitų pateles, jos perbėga į kitą pusę, išeina kitas – atrodo užtenka tik baubimo ir jos vėl perbėga“, – tikino elnių stebėtoja Rima.
Šiuo ypatingu elnių tuoktuvių metu miškininkai prašo gyvūnų nepersekioti, netrikdyti giminės pratęsimo procesų. Be to, dabar vyksta ir medžioklės – tad vieniems vakare blaškytis miške – labai nesaugu. O norintiems stebėti elnių tuoktuvių ritualus, patariama tai derinti su vietos girininkais.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
