„Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius apie mylimo augintinio depresiją: „Jis nieko nebeveikdavo“

Grupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius ir jo žmona Rūta akis į akį susidūrė su kačiuko Bokso depresija.
„Atrodė, gal paseno jau tas katinas, toks tingus pasidarė, prie lango laiką leisdavo, nieko nebeveikdavo“, – teigia dainininkas.
„Buvo šiek tiek nutukęs mūsų Boksas, valgė ir miegojo realiai“, – teigia atlikėjo žmona Rūta.
Boksas yra Tonkinų veislės katinas, šios veislės katės labai nemėgsta būti vienišos. Tuo įsitikino ir Bokso šeimininkai.
„Tonkinai, jeigu pajaučia vienišumą, yra linkę į depresiją. Mes pastebėjome tai dėl to, nes mūsų dažnai nebuvo namuose, buvo toks laikotarpis, kada ir nuveždavome jį palikti sesei. Nuo tada pastebėjome, kad jis depresijoje“, – dalijasi Rūta.
Anksčiau abu sutuoktiniai laikė katiną Maškį, kuris tik ir laukdavo, kada galės užpulti sūnų Nojų, Rūtą ar net Liną.
„Man buvo nuoskauda po pirmo katino, kažko nedadariau, kaip reikėjo. Tad tą klaidą norėjosi ištaisyti ir išgelbėti vieną kačiuką, jam sukurti gražų gyvenimą šituose namuose. Šį kartą atsakingiau paskaičius, neskubant ir davus žymiai daugiau meilės negu pirmajam. Rizikos tikrai buvo, bet pasiteisino. Svarbiausia yra šiluma, skirti dėmesio ir tada viskas gaunasi puikiai“, – teigia Linas.
Naujas šeimos narys
Katinas Pūkis pas Rūtą ir Liną atkeliavo iš Klaipėdos – viena moteris buvo priglaudusi katytė, kuri laukėsi kačiukų.
„Sužinojome, kad gimė kačiukai ir norės atiduoti, nes kitaip jie iškeliaus į prieglaudą. Jie buvo tokių gražių spalvų, raini, kiti buvo Siamo spalvų. Man labai patiko, kad gatvinė katytė tokius gražius kačiukus atsivedė, tad nuvažiavome pažiūrėti“, – dalijasi Rūta.
Kai atkeliavo Pūkis, Rūtai ir Linui iškilo klausimas: „O kaip Boksas priims naują šeimos narį?“
„Pradžioje, kai parsivežėme, bijojo, cypė. Boksas jo nelabai pripažino, puolė. Pūkis jam porą kartų atsikirto į veidą su nagais ir viskas. Jau trečią dieną jie miegojo apsikabinę. Kadangi Boksas labai ramus ir labai draugiškas, tai jis ir tą mažąjį apsikabinęs prausia, su juo žaidžia. Galvojome, kad jis šiek tiek išauklėjo jį“, – dalijasi šeimininkė.
Sūnaus ryšys su gyvūnais
Boksas išmokė Pūkį ne tik gerų dalykų, bet ir blogų. Pavyzdžiui, siautėti po namus kaip išprotėjusiems ir draskyti užuolaidas.
„Juokingiausia būna, kai jie pasileidžia lakstyt po visus namus. Kai jie bėga, atrodo, kad vibruoja grindys, labai didelis garsas. Bet yra ir blogoji pusė jų siautėjimo – mes nebeturime normalių užuolaidų, nes jos visos yra sudraskytos“ – pasakoja šeimininkai.
Pūkis kartu su Boksu daro ir gerus darbus, ne tik namus griauna. Pavyzdžiui, padeda Rūtai ir Linui auklėti sūnų Nojų.
„Mes sūnui bandome įdiegti tai, kad jis turi įdėti katinui maisto. Būna taip, kad jis grįžęs bėga tekinas paduoti skanuką katinui. Vasaros atradimas – į terasą išsineša augintinį. Nojus dabar sugalvojo išsinešti į terasą katiną ir jie ten pasėdi 5 ar 10 minučių. Tokį savo smagų ritualą susikūrė“, – džiaugiasi Linas.
