Laukia nemokamas „Žemaitukų“ koncertas: nepraleiskite progos

Viršuliškės dar nematė tokio išlydėtuvių vakarėlio – prekybos centras virs paplūdimiu su visomis vasariškomis atrakcijomis. Lankytojų lauks muzika, šokiai, pramogos visai šeimai, renginyje paaiškės, kam atiteks pagrindinis vasaros žaidimo prizas, kelionė į Maldyvus dviem, o vakaro vinimi taps „Žemaitukų“ koncertas.
Daugiau nei pastatas – bendruomenės susitikimų vieta
„Paskutiniai mėnesiai iki rekonstrukcijos kupini emocijų – tai metas, kai ypač norisi padėkoti savo lankytojams. Jų dėka šis prekybos centras daugelį metų buvo daugiau nei pastatas: čia vyko kasdieniai susitikimai, pokalbiai prie kavos, pietūs, pasivaikščiojimai. Įprasta, kad prekybos centrai užsidaro tyliai. Mes norime padaryti priešingai – iškeliauti į „madostogas“ atvirai ir bendruomeniškai, pakviesti visus dar kartą susitikti ir pasimėgauti švente“, – sako prekybos centro direktorė Sigita Stasiūnienė.
Prekybos centro lankytojai visą rugpjūtį gali pasinaudoti galimybe įsigyti patinkančių prekių už ypatingą kainą – didieji išpardavimai tęsis iki pat prekybos centro išlydėtuvių šventės.
Scenoje – energija, muzika ir vasariški ritmai
Renginys „Madostogos“ prasidės 16 valandą ir tęsis iki pat 21 valandos. Jį ves radijo ir televizijos laidų vedėjas Gintas Vaičikauskas, o viso renginio metu gros lengendinis, Vilniaus klubinį gyvenimą formavęs didžėjus Tomas Boo.
Gera nuotaika rūpinsis energijos nestokojantis šokėjas ir atlikėjas Justinas Mejeris–Ustin. 19 valandą jis pakvies žiūrovus prisijungti prie šokių pamokų ir sukurti bendrą flashmobą.
Paaiškės pagrindinio prizo – kelionės į Maldyvus – laimėtojas
20 valandą bus paskelbtas vasaros žaidimo nugalėtojas – vienas iš prekybos centro lankytojų laimės kelionę į Maldyvus dviem.
„Ši dovana – tai galimybė simboliškai užbaigti vasarą ten, kur sustoja laikas. Labai kviečiame pasinaudoti paskutine proga išbandyti savo laimę – iki rugpjūčio 28-osios apsipirkus prekybos centre už 30 eurų ar daugiau ir užregistravus kvitą svetainėje www.mada.lt, dalyvaujate žaidime ir turite šansą laimėti“, – primena S. Stasiūnienė.
Paaiškėjus nugalėtojui, sceną užlies nuotaikingasis duetas „Žemaitukai“, savo pasirodymais visada įkvepiantis šypsotis ir dainuoti kartu. „Žemaitukų“ koncertas ir užbaigs visos dienos linksmybes.
Pramogos visai šeimai: nuo batutų iki profesionalių „poilsiautojų“
Prekybos centro prieigose renginio metu veiks visai šeimai skirta atostogų zona su šezlongais, sėdmaišiais ir gera muzika. Visi norintys turės progą įsiamžinti prie atostogų fotosienos ar veidrodinio foto stendo.
Mažieji šventės svečiai galės dūkti ant pripučiamų batutų, dalyvauti žaidimuose, gardžiuotis nemokama cukraus vata ar papuošti veidą žvilgančiais dažais „glitter station“ stotelėse. Išalkusiųjų lauks maisto furgonai ir gardūs užkandžiai.
Nuotaiką kurs ir teatro trupė „Alfonsas prie teatro“ – lankytojai sutiks visiems kurortams tipinius personažus – „profesionalius poilsiautojus“, kurių humoras ir išradingumas nepaliks abejingų.
Iki pasimatymo – po dvejų metų
Prekybos centro rekonstrukcija prasidės jau rugsėjį ir truks dvejus metus. Projektą įgyvendina komercinio nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Baltisches Haus“.
Tikimasi, kad 2027 m. vasarą atsinaujinęs prekybos centras taps žaliu, pėstiesiems draugišku, bendruomeniškumu grįstu traukos tašku visam Vilniui.
„Siekiame sukurti vietą, kurioje vilniečiui norėsis ne tik apsipirkti, bet ir tiesiog pabūti: su šeima, su knyga, su draugais. Tikiu, kad naujai duris atvėręs, iš „madostogų“ sugrįžęs prekybos centras taps dar artimesnis visiems lankytojams“, – teigia S. Stasiūnienė.
