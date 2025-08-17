Kalendorius
Žmonės

Archyviniame kadre – žinomas šalies vyras: ar atpažįstate?

2025-08-17 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-17 10:25

Praeities kadrai – vienas smagiausių dalykų, kurie akimirksniu nukelia į prisiminimus. Dažnai mėgstama lyginti, kaip vaikai atrodo vaikystėje ir kaip keičiasi bėgant metams. Dar niekur nematytais kadrais pasidalijo ir žinomi šalies atlikėjai. 

„Žemaitukai“ (nuotr. asm. archyvo)

6

Ar atpažįstate, kas yra nuotraukoje matomi vaikinai?

Praeities kadrais su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais pasidalijo grupė Žemaitukai“.

„Žemaitukai“ – neabejotinai viena ryškiausių šalies grupių, įrodžiusi, kad nuoširdumu ir dideliu darbu galima užkariauti tūkstantines minias. Daugybę grupės dainų moka tiek jauni, tiek vyresni klausytojai. Kiekvienas koncertas – tai pozityvios ir galingos energijos užtaisais.

Būtent šį duetą bus galima išvysti rugpjūčio 29 dieną, kai į Raudondvario dvarą sugrįš jau antrus metus organizuojamas renginys „Raudondvario vakaras“. Praėjusią vasarą abejingų nepalikęs ir vienoje gražiausių šalies vietų įvykęs muzikinis vakaras šiais metais žada nustebinti dar labiau. Šiandien organizatoriai atskleidžia, kad čia savo koncertus surengs viena ryškiausių pastarųjų metų grupė „Žemaitukai“ ir legendinis Žilvinas Žvagulis su grupe.

Nu
Nu
2025-08-17 10:35
Nejuokinkit su savo tais žinomais.
Atsakyti
>
>
2025-08-17 10:35
Byvis ir Tešlavalgis? Atspėjau?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
