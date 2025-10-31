Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Viduriavimas

Dehidratacija viduriuojant: kaip atpažinti ir laiku reaguoti?

2025-10-31 10:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-31 10:09

Viduriavimas dažnai vertinamas kaip trumpalaikis ir nepavojingas negalavimas, tačiau jis gali sukelti rimtų sveikatos pasekmių. Dėl intensyvaus skysčių ir elektrolitų netekimo organizmas greitai praranda pusiausvyrą, o tai gali paveikti širdies veiklą, smegenų aprūpinimą krauju ir bendrą savijautą. Nors dehidratacija dažnai siejama su karščiu ar fiziniu krūviu, ji itin dažnai pasireiškia būtent viduriuojant.

Dehidratacija viduriuojant: kaip atpažinti ir laiku reaguoti? (nuotr. Shutterstock.com)

Viduriavimas dažnai vertinamas kaip trumpalaikis ir nepavojingas negalavimas, tačiau jis gali sukelti rimtų sveikatos pasekmių. Dėl intensyvaus skysčių ir elektrolitų netekimo organizmas greitai praranda pusiausvyrą, o tai gali paveikti širdies veiklą, smegenų aprūpinimą krauju ir bendrą savijautą. Nors dehidratacija dažnai siejama su karščiu ar fiziniu krūviu, ji itin dažnai pasireiškia būtent viduriuojant.

0
Ši būklė pavojingiausia vaikams, senyvo amžiaus žmonėms ir sergantiesiems lėtinėmis ligomis, nes jų organizmas jautriau reaguoja į skysčių trūkumą. Norint išvengti komplikacijų, svarbu ne tik laiku atpažinti pirmuosius požymius, bet ir imtis veiksmų dar tada, kai simptomai atrodo nestiprūs.

Skysčių netekimas – dažna viduriavimo pasekmė

Viduriuojant organizmas netenka ne tik vandens, bet ir svarbių mineralų, tokių kaip natris, kalis, chloridas. Dėl to gali pasireikšti silpnumas, galvos svaigimas, raumenų mėšlungis ar širdies ritmo sutrikimai. Ilgainiui šie simptomai gali tapti pavojingi, todėl net ir lengvas viduriavimas reikalauja dėmesio.

Kaip atpažinti pirmuosius dehidratacijos požymius?

Ankstyvieji simptomai dažnai būna subtilūs: sausėjanti burna, troškulys, mažesnis šlapimo kiekis ar jo tamsesnė spalva. Ilgainiui atsiranda bendras nuovargis, galvos skausmas, prastėja koncentracija. Vaikams dehidratacija gali pasireikšti verksmu be ašarų, sausais lūpų kampučiais ar retesniu šlapinimusi. Pastebėjus šiuos požymius, būtina imtis veiksmų nedelsiant.

Kaip atstatyti prarastus skysčius?

Svarbiausias žingsnis – pakankamas skysčių vartojimas. Gerti reikėtų dažnai ir mažomis porcijomis, ypač jei jaučiamas pykinimas. Tinka virintas vanduo, silpna arbata ar specialūs elektrolitų tirpalai, padedantys atkurti mineralų pusiausvyrą. Reikėtų vengti gazuotų, saldintų ar kofeino turinčių gėrimų, nes jie gali tik dar labiau skatinti skysčių netekimą. Lengvais atvejais padeda ir naminis tirpalas – stiklinė vandens su žiupsneliu druskos ir šaukšteliu cukraus.

Kada būtina kreiptis į gydytoją?

Jei viduriavimas tęsiasi ilgiau nei 2–3 dienas, atsiranda karščiavimas, kraujo pėdsakai išmatose ar stiprus silpnumas, būtina gydytojo apžiūra. Specialistas rekomenduoja stebėti ne tik suvartojamų skysčių kiekį, bet ir šlapinimosi dažnį – tai vienas aiškiausių signalų apie organizmo būklę. Laiku atpažinta dehidratacija ir tinkamas reagavimas padeda išvengti komplikacijų bei greičiau atkurti jėgas po ligos.

