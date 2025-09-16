Lenkijos miškininkai skambina pavojaus varpais: pamačius tai miške jokiu būdu nesiartinkite

Manoma, kad plėšrusis katinas pabėgo iš privataus veislyno, rašoma tvn24.pl.
Miškininkai prašo pranešti apie gyvūną
Savo pasidalintame pranešime Lenkijos miškininkai pranešė, kad gyvūnas buvo pastebėtas įraše, buvusiame socialiniuose tinkluose.
„Vakar Wilków miškų ūkio teritorijoje pastebėtas savanos servalas. Tai ne pokštas. Prašome visų būti atsargiems, ypač Gola–Leśna Dolina apylinkėse.
Gyvūnas pirmojo kontakto metu neparodė ligos ar agresijos požymių, tačiau būkime budrūs“, – rašoma miškininkų pranešime. Jie taip pat paragino apie pastebėtą gyvūną informuoti Głogów miškų ūkio administraciją.
Šiuo metu specialistai stengiasi raminti žmones ir įspėja šiukštu nesiartinti prie sutikto gyvūno, nes nėra aišku, kaip jis gali pasielgti.
„Kad ir kaip ten būtų, tai laukinis ir gana didelis katinas. Šį kartą jis atrodė ramus, bet niekas nežino, kaip elgsis išgąsdintas ar alkanas. Su tokiais gyvūnais reikia būti labai atsargiems“, – portalui tvn24.pl sakė Tomasz Gieroń, Głogów miškų rajono inspektoriaus pavaduotojas.
Jis pridūrė, kad servalas galėjo pasitraukti į kitą miško rajoną, todėl jo buvimo vieta nežinoma.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!