  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lenkijos miškininkai skambina pavojaus varpais: pamačius tai miške jokiu būdu nesiartinkite

2025-09-16 09:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 09:57

Głogów miškų rajone (Žemutinė Silezija, Lenkija) pastebėtas savanos servalas. Nuotraukas, kuriose gyvūnas išeina iš krūmų į kelią ir vėl pasineria į žoles, miškininkai paskelbė socialiniuose tinkluose.

Savanos servalas (nuotr. stop kadras)

Głogów miškų rajone (Žemutinė Silezija, Lenkija) pastebėtas savanos servalas. Nuotraukas, kuriose gyvūnas išeina iš krūmų į kelią ir vėl pasineria į žoles, miškininkai paskelbė socialiniuose tinkluose.

0

Manoma, kad plėšrusis katinas pabėgo iš privataus veislyno, rašoma tvn24.pl.

Miškininkai prašo pranešti apie gyvūną

Savo pasidalintame pranešime Lenkijos miškininkai pranešė, kad gyvūnas buvo pastebėtas įraše, buvusiame socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar Wilków miškų ūkio teritorijoje pastebėtas savanos servalas. Tai ne pokštas. Prašome visų būti atsargiems, ypač Gola–Leśna Dolina apylinkėse.

Gyvūnas pirmojo kontakto metu neparodė ligos ar agresijos požymių, tačiau būkime budrūs“, – rašoma miškininkų pranešime. Jie taip pat paragino apie pastebėtą gyvūną informuoti Głogów miškų ūkio administraciją.

Šiuo metu specialistai stengiasi raminti žmones ir įspėja šiukštu nesiartinti prie sutikto gyvūno, nes nėra aišku, kaip jis gali pasielgti.

„Kad ir kaip ten būtų, tai laukinis ir gana didelis katinas. Šį kartą jis atrodė ramus, bet niekas nežino, kaip elgsis išgąsdintas ar alkanas. Su tokiais gyvūnais reikia būti labai atsargiems“, – portalui tvn24.pl sakė Tomasz Gieroń, Głogów miškų rajono inspektoriaus pavaduotojas.

Jis pridūrė, kad servalas galėjo pasitraukti į kitą miško rajoną, todėl jo buvimo vieta nežinoma.

