Iš miško Rima grybus tempė pintinėmis: išdavė, kur rado

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams keli grybautojai sutiko pasidalinti savo radiniais, aptiktais miškuose.
Visi iš jų vieningai teigė, kad grybavimas ir miškas – tai slapta aistra, kuri padeda tiek nuraminti mintis, tiek namo grįžti ne tuščiomis.
Andrius iš miško parsinešė pintinę baravykų ir raudonikių
Pirmasis savo radiniais su skaitytojais sutiko pasidalinti grybautojas Andrius. Jis pasakojo, kad į mišką keliauja pakankamai dažnai, nes jam patinka ten praleisti savo laisvą laiką.
O kadangi miške taip pat galima prisirinkti įvairių gėrybių, Andrius nesnaudžia – čiumpa į rankas pintinę ir keliauja grybauti.
„Miške aš prisirenku baravykų ir raudonikių. Visuomet grybauju Plungės rajone“, – skaitytojams pasakojo Andrius.
Laimutei grybavimas – kaip liga
Kita grybautoja, kuri sutiko pasidalinti savo radiniais, buvo Laimutė. Pašnekovė trumpai papasakojo apie savo pomėgį.
„Grybauti mane išmokė mama. Ji taip pat išmokė pažinti mišką, grybingas vietas. Grybavimas man kaip liga, kaip pradedu birželį nuo voveraičių, tai baigiu lapkritį“, – juokėsi grybautoja.
Ji pasakojo, kad gyvena dėkingoje vietoje – visai netoli miško, dėl to grybauti keliauja kasdien. Tiesa, Laimutė pridūrė, kad pati grybų nevalgo, tačiau jais vaišina kitus šeimos narius arba dovanoja draugams, kaimynams.
„Renku tik voveraites, raudonikius, baravykus, rudmėses. Dabar jau prasideda trečias baravykų sezonas, nes raudonos musmirės išduoda, kad pradės dygti tie rudeniniai, sveiki“, – džiaugėsi Laimutė.
Pašnekovė pridūrė, kad grybavimui renkasi Tauragės-Jurbarko rajonų sankirtoje esančius miškus.
Rima prisirinko dvi pintines grybų
Vis tik gausiausiai grybų šįkart prisirinko grybautoja Rima. Ji pasakojo, kad visuomet grybavimui renkasi Šakių rajono apylinkes.
Jos krepšiuose – gausus turtas. Juose buvo galima aptikta voveraičių, raudonviršių bei miško karalių – baravykų.
