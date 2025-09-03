Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Iš miško Rima grybus tempė pintinėmis: išdavė, kur rado

2025-09-03 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 17:00

Turbūt ne vienas pasakytų, kad lietuvių širdyse jau nuo pat gimimo yra užkoduota meilė grybams ir jų rinkimui. Pastarosios dienos parodė, kad šiuo periodu, kai saulė vis palepina savo spinduliais, grybautojai nesėdi rankų sudėję ir pasiėmę pintines keliauja į miškus.

Grybautoja, grybai (nuotr. 123rf.com ir asm. archyvo)

Turbūt ne vienas pasakytų, kad lietuvių širdyse jau nuo pat gimimo yra užkoduota meilė grybams ir jų rinkimui. Pastarosios dienos parodė, kad šiuo periodu, kai saulė vis palepina savo spinduliais, grybautojai nesėdi rankų sudėję ir pasiėmę pintines keliauja į miškus.

REKLAMA
2

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams keli grybautojai sutiko pasidalinti savo radiniais, aptiktais miškuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi iš jų vieningai teigė, kad grybavimas ir miškas – tai slapta aistra, kuri padeda tiek nuraminti mintis, tiek namo grįžti ne tuščiomis.

REKLAMA
REKLAMA

Andrius iš miško parsinešė pintinę baravykų ir raudonikių

Pirmasis savo radiniais su skaitytojais sutiko pasidalinti grybautojas Andrius. Jis pasakojo, kad į mišką keliauja pakankamai dažnai, nes jam patinka ten praleisti savo laisvą laiką.

REKLAMA

O kadangi miške taip pat galima prisirinkti įvairių gėrybių, Andrius nesnaudžia – čiumpa į rankas pintinę ir keliauja grybauti.

„Miške aš prisirenku baravykų ir raudonikių. Visuomet grybauju Plungės rajone“, – skaitytojams pasakojo Andrius.

Laimutei grybavimas – kaip liga

Kita grybautoja, kuri sutiko pasidalinti savo radiniais, buvo Laimutė. Pašnekovė trumpai papasakojo apie savo pomėgį.

REKLAMA
REKLAMA

„Grybauti mane išmokė mama. Ji taip pat išmokė pažinti mišką, grybingas vietas. Grybavimas man kaip liga, kaip pradedu birželį nuo voveraičių, tai baigiu lapkritį“, – juokėsi grybautoja.

Ji pasakojo, kad gyvena dėkingoje vietoje – visai netoli miško, dėl to grybauti keliauja kasdien. Tiesa, Laimutė pridūrė, kad pati grybų nevalgo, tačiau jais vaišina kitus šeimos narius arba dovanoja draugams, kaimynams. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Renku tik voveraites, raudonikius, baravykus, rudmėses. Dabar jau prasideda trečias baravykų sezonas, nes raudonos musmirės išduoda, kad pradės dygti tie rudeniniai, sveiki“, – džiaugėsi Laimutė.

Pašnekovė pridūrė, kad grybavimui renkasi Tauragės-Jurbarko rajonų sankirtoje esančius miškus.

Rima prisirinko dvi pintines grybų

Vis tik gausiausiai grybų šįkart prisirinko grybautoja Rima. Ji pasakojo, kad visuomet grybavimui renkasi Šakių rajono apylinkes.

Jos krepšiuose – gausus turtas. Juose buvo galima aptikta voveraičių, raudonviršių bei miško karalių – baravykų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Grybautoja, grybai, asociatyvi nuotr. (nuotr. 123rf.com ir asm. archyvo)
Gražina su šeima iš miško grįžo su 500 baravykų: atskleidė, kur rado (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų