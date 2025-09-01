Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Skubiai įspėja lietuvius: jokiu būdu nerinkite tokių grybų

2025-09-01 12:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Gamtininkas Marius Čepulis dalinasi įspėjimu grybautojams: tarp iš pažiūros nekaltų miško gėrybių slypi ir mirtini nuodai.

Grybavimas, grybai (nuotr. 123fr.com, Jolanta Kildušienė)

Net patraukliai kvepiantys ar gražiai atrodantys grybai, tokie kaip žalsvoji musmirė – laikoma nuodingiausiu Europos grybu – gali tapti pražūtingi, „Facebook“ įraše teigia gamtos fotografas. 

Kvapnus grybas su mirtina paslaptimi

Savo įrašu apie nuodingiausią grybą – žalsvąją musmirę – G. Čepulis sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Grybų dienos proga – malonaus medaus kvapo ir riešutų skonio grybas. Tokia smulkmena, kad tai ir nuodingiausias Europos grybas.

Gražuolė žalsvoji musmirė. Jos nuodingoji medžiaga nėra muskarinas, tai yra, ji neturi jokių haliucinogeninių savybių.

Ji turi amatoksinus (šiaip daug visko turi). Suvalgysit ir per porą parų – ate. T. y. ATA.

Nerinkit jokių nepažįstamų grybų.“

Neapdairus grybavimas gali baigtis mirtimi

Kaip naujienų portalui tv3.lt anksčiau pasakojo gydytoja toksikologė Jūratė Margerienė, pavojingi grybai yra blyškioji arba žalsvoji musmirė, smailiakepurė musmirė, eglinė kugiabudė, smailiažvynė žvynabudėlė, kiškiabudė.

Ji pabrėžė, kad pirmas nukenčiantis organas apsinuodijus yra kepenys.

„Tai yra pirmas taikinys, po to pažeidžiami inkstai ir kitos sistemos. Apsinuodijus kepenų ląstelės nekrotizuoja. Tai yra labai ūmus uždegimas, kuris priveda net iki kepenų nepakankamumo. 

Toliau seka inkstų pakenkimas, krešėjimo sutrikimas – gydymas yra labai sudėtingas, tokie pacientai gydomi reanimacijoje. Taigi jei žmogus apsinuodijo grybais, pats tikrai neišsigydys, būtina vykti į stacionarą.

Jei žmogus labai viduriuoja ir vemia, geriausia būtų vykti su greitąja, nes krenta kraujospūdis, gali atsirasti ir ritmo sutrikimai.

Tad jeigu įtariate apsinuodijimą, tikrai reikia nesivaržyti, skambinti greitajai, grybais ir vykti į stacionarą. Ten jau vyksta diferenciacija, kokiais grybais apsinuodyta ir pan.“ – aiškino J. Margerienė.

