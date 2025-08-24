Suriebėjusias kepenis išduoda šie simptomai: nepraleiskite pro akis

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė paaiškina, kokie požymiai išduoda kepenų problemas, kas dažniausiai sukelia šią ligą ir kaip padėti savo kepenims atsistatyti.
Simptomai atsiranda vėliau
Anot A. Krušnienės, pradinėse stadijose kepenų suriebėjimas dažniausiai nesukelia jokių išskirtinių simptomų.
„Liga dažniau pasireiškia progresuojant ir didėjant riebalų sankaupoms kepenyse. Tada gali varginti nuovargis, sunkumo pojūtis po dešiniuoju šonkaulių lanku, apetito stoka ar riebaus maisto netoleravimas“, – teigia vaistininkė.
Pažengusios ligos atveju galimi ir rimtesni požymiai – pykinimas, nepaaiškinamas svorio kritimas, pilvo, kojų ar rankų tinimas, odos pageltimas, stiprus niežulys.
Priežastys – ne tik alkoholis
Kepenys natūraliai turi šiek tiek riebalų, tačiau, kai jų kiekis viršija 5 proc. organo masės, kyla ligų rizika.
Pasak A. Krušnienės, dažniausia kepenų suriebėjimo priežastis yra ilgalaikis ir perteklinis alkoholio vartojimas.
„Tačiau prie šios būklės gali prisidėti ir kiti veiksniai – antsvoris ar nutukimas, šeimos ligos istorija, II tipo diabetas, metabolinis sindromas, policistinių kiaušidžių sindromas, skydliaukės veiklos sutrikimai.
Net ir netinkama mityba, kurioje gausu riebaus maisto, pridėtinio cukraus ir greitųjų angliavandenių, gali lemti kepenų suriebėjimą“, – sako ji.
Liga dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 50 metų žmonėms.
Ką valgyti ir ko vengti
Sergantiems kepenų suriebėjimu vaistininkė pataria rinktis liesus baltymus – vištieną, kalakutieną, žuvį – bei gausiau vartoti daržoves, vaisius, uogas. Skaidulos padeda reguliuoti cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje.
„Nepriklausomai nuo ligos priežasties, reikėtų visiškai atsisakyti alkoholio, saldžių ir gazuotų gėrimų, riboti riebius, keptus patiekalus, pusfabrikačius ir greitą maistą“, – akcentuoja A. Krušnienė.
Gydymas – nuo įpročių keitimo iki vaistų
Gydymo būdas priklauso nuo ligos priežasties ir paciento sveikatos būklės. Jei problema kilo dėl alkoholio, būtina visiškai jo atsisakyti.
Gyvenimo būdo korekcijos – subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, svorio ir cholesterolio kontrolė – yra esminės.
„Dažnai skiriami hepatoprotektoriai, pavyzdžiui, silimarino ar ornitino preparatai, siekiant sumažinti uždegimą ir pagerinti kepenų funkciją“, – pasakoja vaistininkė.
Ar galima visiškai pasveikti?
Pasak A. Krušnienės, kepenys turi gebėjimą regeneruotis, todėl, nutraukus žalojančius įpročius, organas gali atsistatyti.
Tačiau atsistatymo greitis priklauso nuo pažeidimo lygio, bendros sveikatos, gretutinių ligų, medžiagų apykaitos ir amžiaus. Jaunesni žmonės sveiksta greičiau, vyresniems procesas lėtesnis.
Pas gydytoją – nedelsiant, jei pasireiškia šie simptomai
Pasireiškus šiems simptomams, svarbu kuo greičiau kreiptis į gydytoją:
- nuovargis net ir pailsėjus;
- raumenų skausmai;
- pykinimas ar apetito praradimas;
- odos ar akių baltymų pageltimas;
- tamsus šlapimas, neįprasta išmatų spalva;
- odos niežulys, ypač pilvo ir kojų srityse;
- spaudimo pojūtis po dešiniuoju šonkaulių lanku;
- kojų, kulkšnių ar pilvo tinimas.
