Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sirvydis prieš akistatą su „Barcelona“: pralaimėjimai parodė, kur turime tobulėti

2025-10-22 14:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 14:27

Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šį ketvirtadienį laukia dar vienos išvykos rungtynės. Eurolygos šeštajame ture žalgiriečiai susitiks su Barselonos „Barcelona“ ekipa.

D.Sirvydis pasidalino mintimis apie mačą su Barselonos ekipa (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkų šį ketvirtadienį laukia dar vienos išvykos rungtynės. Eurolygos šeštajame ture žalgiriečiai susitiks su Barselonos „Barcelona“ ekipa.

REKLAMA
3

Prieš iškeliaujant į Katalonijos regiono sostinę, savo įžvalgas išsakė Deividas Sirvydis.

„Praėjusią savaitę neturėjome geriausios atkarpos, bet toks sezonas, toks krepšinis. Galima sakyti, kad gal net ir išeis į naudą, kad tie pralaimėjimai nutiko būtent šiuo momentu. Išanalizavome, kas neveikia, kur reikia pasitempti, dirbome treniruotėse ir ruošėmės būsimoms rungtynėms“, – kalbėjo žalgirietis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas apie tai, kad žalgiriečiams kelis kartus šiame sezone nepavyko išsaugoti dviženklio pranašumo, gynėjas minėjo koncentracijos stoką.

REKLAMA
REKLAMA

„Sunku pasakyti, čia turi įtakos tas mūsų greitas žaidimas ir noras pabėgti dar toliau, šalto proto nebuvimas. Taip pat darome ir neišprovokuotų klaidų, kai patys tikrai galėtume ramiau sustovėti, bet per tą užsidegimą taip ir įvyksta“, – pakomentavo D.Sirvydis.

REKLAMA

Gynėjas kalbėjo ir apie svarbiausius akcentus prieš dvikovą su „Barcelona“ klubu.

„Visų pirma, svarbiausia bus įvykdyti savo planą. Labai svarbu gynyba, ypač žaidžiant prieš „Barcelona“ krepšininkus, kurie, kaip visada, greitai bėga, atlieka daug metimų, žaidžia ispanišką žaidimą. Svarbiausia bus atstovėti jų greičius ir susitvarkyti gynyboje“, – varžovų žaidimo stilių pakomentavo žalgirietis.

REKLAMA
REKLAMA

D.Sirvydis taip pat pridėjo, kad po sunkesnės savaitės, žalgiriečiai neprarado savo veido ir dirba toliau.

„Būna tų tokių duobelių, kurių neišvengiame sezono metu. Žiūrint į ankstesnes rungtynes, gavome fiziškesnius varžovus negu prieš tai, o tai mus išmušė iš mūsų derinių ir ritmo, tačiau mūsų identitetas išlikęs, dirbame toliau ir viskas bus gerai“, – užtikrintai atsakė D.Sirvydis.

„Žalgirio“ ir „Barcelona“ akistata Barselonoje prasidės jau šį ketvirtadienį 21.30 val. Lietuvos laiku.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
!
!
2025-10-22 14:45
Gavot nuo kabelio gausit ir nuo Barsos .
Sirvydis netobulėja vidutiniokas.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų