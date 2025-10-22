Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Šamaničius paliko „Baskonia“ komandą

2025-10-22 11:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 11:22

Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia" ekipa išsiskyrė su aukštaūgiu.

L.Šamaničius paliko Vitorijos ekipą

Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ ekipa išsiskyrė su aukštaūgiu.

0

Oficialiai paskelbta, kad 25 metų 208 cm ūgio Luka Šamaničius dėl asmeninių priežasčių abipusius susitarimu nutraukė sutartį su Ispanijos komanda.

Kroatas baskų garbę gynė nuo šių metų sausio pradžios. Prieš 2024–2025 m. sezoną buvo pasirašęs kontraktą su Stambulo „Fenerbahče“, bet nespėjęs debiutuoti nutraukė bendradarbiavimą dėl asmeninių aplinkybių.

Šiame Eurolygos sezone aukštaūgis per 14 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 2,6 kamuolio ir rinkdavo 7,2 naudingumo balo.

