Šamaničius paliko „Baskonia“ komandą

Oficialiai paskelbta, kad 25 metų 208 cm ūgio Luka Šamaničius dėl asmeninių priežasčių abipusius susitarimu nutraukė sutartį su Ispanijos komanda.
Kroatas baskų garbę gynė nuo šių metų sausio pradžios. Prieš 2024–2025 m. sezoną buvo pasirašęs kontraktą su Stambulo „Fenerbahče“, bet nespėjęs debiutuoti nutraukė bendradarbiavimą dėl asmeninių aplinkybių.
Šiame Eurolygos sezone aukštaūgis per 14 minučių įmesdavo po 7 taškus, atkovodavo 2,6 kamuolio ir rinkdavo 7,2 naudingumo balo.
