Bičkauskis – apie įveiktą „Žalgirį“, formą po traumos ir laukiančią kovą Europos taurėje

Nors pastarosios „Lietkabelio“ rungtynės Europos taurės turnyre buvo pažymėtos pralaimėjimų, klubas pademonstravo charakterį sekmadienį, kai Kaune įveikė „Žagirį“.
„Visi žino, kad „Lietkabelis“ kovoja iki galo – nesvarbu, kiek mūsų bebūtų, mūsų veidas – toks pat. Iš krepšinio pusės taip pat buvo teisingi sprendimai, trenerio plano vykdymas ir kažkiek sėkmės“, – sako „Lietkabelio“ krepšininkas D. Bičkauskis.
O trečiadienį klubas ir vėl sužais rungtynes Europos taurės turnyre. Šįkart – prieš JL ekipą. Kaip teigia jau trečiąjį sezoną „Lietkabelyje“ žaidžiantis D. Bičkauskis, varžovas tikrai pažįstamas – grupėje su šia komanda tenka žaisti kiekvienais metais.
„Treneris tas pats, sistema – aiški. Yra daug žinomų pavardžių, braižas labai nesiskiria. Tipinė prancūzų komanda: žaidžia fiziškai, greitai bėga, stengiasi išmušt savo varžovus fiziškumu gynyboje, kad priverstų padaryt kuo daugiau klaidų. Stengsimės susikoncentruoti į savo žaidimą ir tai atlaikyti“, – sako jis.
Tiesa, sezoną startą D. Bičkauskiui teko praleisti dėl traumos. Ir, nors jo paties teigimu, forma dar nėra pikinė, jis jau dabar stengiasi būti komandai kiek įmanoma naudingesnis.
„Nežinau, kada ta forma ateis, nes dar tenka žaisti per šiokius tokius skausmus. Šiai dienai padedu komandai tiek, kiek galiu. Kiek treneris reikalauja, tiek bandau įnešti į aikštelę ir energijos, ir ramybės. Su kiekviena diena vis artėju prie savo optimalios formos“, – teigia krepšininkas.
Pirmąsias tris Europos taurės turnyro rungtynes D. Bičkauskis stebėjo iš šono. Anot krepšininko, šiemet turnyre nėra labai didelių vardų, todėl visos komandos turi vienodesnius šansus nuveikti kažką daugiau nei pernai ar užpernai.
„Turnyras stiprus, antras po Eurolygos. Į kiekvienas rungtynes reikia eit atsidavus ir kovoti“, – pokalbį baigia jis.
JL – „Lietkabelis“ – 20.30 val. per TV6.
