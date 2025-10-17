Ledlumas – naudingiausias Europos taurės savaitės krepšininkas

24 metų 194 cm ūgio Christopheris Ledlumas per 29 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus bei padėjo pasiekti pergalę 98:94.
Naudingiau rungtyniavo Chemnico „Niners“ atstovas Corey Davisas (32 naud. bal.), bet jo komanda patyrė nesėkmę. Taip pat naudingesnis buvo ir Klužo Napokos „U-BT“ gynėjas Daronas Russellas (30 naud. bal.), tačiau Rumunijos klubas 93:94 nusileido Vroclavo „Šlask“.
Ketvirtas liko „Niners“ aukštaūgis Kevinas Yebo (28 naud. bal.), o penketuką užbaigė „Šlask“ atstovas Stefanas Džordževičius (27 naud. bal.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!