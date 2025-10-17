Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Ledlumas – naudingiausias Europos taurės savaitės krepšininkas

2025-10-17 14:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 14:12

Europos taurės trečiojo turo naudingiausiu žaidėju tapo Ulmo „Ratiopharm“ komandos puolėjas.

Ch.Ledlumas tapo savaitės MVP (Scanpix nuotr.)

Europos taurės trečiojo turo naudingiausiu žaidėju tapo Ulmo „Ratiopharm" komandos puolėjas.

0

24 metų 194 cm ūgio Christopheris Ledlumas per 29 minutes pelnė 26 taškus, atkovojo 4 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus bei padėjo pasiekti pergalę 98:94.

Naudingiau rungtyniavo Chemnico „Niners“ atstovas Corey Davisas (32 naud. bal.), bet jo komanda patyrė nesėkmę. Taip pat naudingesnis buvo ir Klužo Napokos „U-BT“ gynėjas Daronas Russellas (30 naud. bal.), tačiau Rumunijos klubas 93:94 nusileido Vroclavo „Šlask“.

Ketvirtas liko „Niners“ aukštaūgis Kevinas Yebo (28 naud. bal.), o penketuką užbaigė „Šlask“ atstovas Stefanas Džordževičius (27 naud. bal.).

