„Crvena Zvezda“ papildys NBA žaidęs gynėjas

Pirmadienį buvo paskelbta, kad Graikijos čempionai į savo gretas viliojo Jaredą Butlerį, bet netikėtai OLY iš panosės žaidėją nugvelbė Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado„Crvena Zvezda“.
25 metų 191 cm ūgio įžaidėjas nuo 2021 m. siekė vietos Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), bet ilgiau neįsitvirtino ir vis migravo į Plėtojimosi lygą. Jis atstovavo Jutos „Jazz“, Oklahomos „Thunder“, Vašingtono „Wizards“ ir Filadelfijos „76ers“ organizacijoms.
Vasarą jis buvo sukirtęs rankomis dėl metų kontrakto su Fynikso „Suns“, bet buvo atleistas.
Geriausius skaičius jis fiksavo pastarajame savo etape Filadelfijoje, kur per 24 minutes metė 11,5 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 4,9 rezultatyvaus perdavimo.
