Šie 3 produktai padeda kepenims: valgykite į sveikatą

Tam tikrų maisto papildų vartojimas, per didelis cukraus ar riebalų kiekis maiste ir fizinio aktyvumo stoka gali turėti neigiamos įtakos kepenims.
Kita vertus, aktyvus gyvenimo būdas ir sveika mityba gali turėti priešingą poveikį.
Šiuo klausimu gastroenterologas Joseph Salhab, MD, neseniai pasidalijo trimis daržovėmis, kurias jis reguliariai valgo, kad išlaikytų savo kepenų sveikatą.
Daržovės, kurios padeda kepenų sveikatai
1. Brokoliai
Neseniai paskelbtame „TikTok“ vaizdo įraše Salhab pasakoja, kad „kaip kepenų gydytojas“ jis valgo tam tikras daržoves, „kad kepenys būtų kuo sveikesnės“.
Pirmoji jo sąraše yra brokoliai, nes jie padeda kepenims detoksikuotis, pašalindami toksinus iš organizmo.
„Tai todėl, kad brokoliai turi medžiagos, vadinamos sulforafanu, kuri padidina fermentų, palaikančių kepenų detoksikacijos gebėjimus, kiekį“, – aiškina jis.
Iš tiesų, tyrimai rodo, kad sulforafanas gali pagerinti nealkoholinės riebalinės kepenų ligos (NAFLD) simptomus. Šie privalumai net paskatino žmones pradėti vartoti brokolių papildus.
Panašios naudos galima gauti iš kitų kryžmažiedžių daržovių, pavyzdžiui, briuselinių kopūstų, kopūstų ir žiedinių kopūstų. Be to, žalios lapinės daržovės, pavyzdžiui, kopūstai, špinatai ir mangoldai, yra žinomos dėl savo kepenų detoksikacijos savybių.
2. Burokai
„Burokuose yra medžiaga, vadinama betalainais“, – pažymi Salhab, – tai antioksidantai, suteikiantys daržovei gilų violetinį-raudoną atspalvį.
„Betalaikai mažina oksidacinį stresą kepenyse ir leidžia joms gyti“, – tęsia jis.
Jason Itri, MD, PhD, „Longevity Health Clinic“ įkūrėjas Šarlotsvilyje, Virdžinijoje, anksčiau „Best Life“ sakė, kad didelė betalainų koncentracija burokuose taip pat gali padėti kepenims, skatindama tulžies tekėjimą, palaikydama riebalų virškinimą ir padėdama pašalinti toksinus.
Itri pridūrė, kad burokai padidina azoto oksido gamybą kepenų ląstelėse, o tai skatina sveiką kraujo tekėjimą. Ir dar vienas privalumas: burokai gali pagerinti kraujo tekėjimą visame kūne.
Brynna Connor, MD, bendrosios praktikos gydytoja ir sveikatos priežiūros ambasadorė „NorthWestPharmacy“, „Best Life“ sakė, kad žmonės, kurie reguliariai valgo burokus, „turi geresnę kraujotaką smegenyse, ypač toje smegenų dalyje, kuri yra svarbi atminties ir kritinio mąstymo funkcijoms“.
3. Artišokai
Salhabo sąrašą užbaigia artišokai, kurie, jo teigimu, kai kuriuos žmones gali nustebinti.
„Turime gerų įrodymų, kad artišokai yra vienas iš geriausių kepenų sveikatai maisto produktų, nes juose yra cynarin, kuris yra galingas antioksidantas kepenims“, – aiškina gydytojas.
Jis remiasi 2022 m. tyrimu, kurio metu buvo nustatyta, kad artišokų lapų ekstraktas gali turėti apsauginį poveikį nuo nealkoholinės riebalinės kepenų ligos (NAFLD).
Salhab pasakoja, kad dažnai gamina artišokų užtepėlę ir ją tepasi ant rauginto duonos, kad galėtų valgyti pietums.
