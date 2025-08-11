Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Palangos klube pareigūnai nustatė 17 jaunuolių, neteisėtai įsigijusių alkoholio

2025-08-11 15:37 / šaltinis: BNS
2025-08-11 15:37

Palangoje, J. Basanavčiaus gatvėje esančiame klube, Klaipėdos pareigūnai patikrinimo metu užfiksavo 17 atvejų, kuomet jaunesni negu 20 metų asmenys neteisėtai įsigijo ir vartojo alkoholinius gėrimus.

Policija BNS Foto

Palangoje, J. Basanavčiaus gatvėje esančiame klube, Klaipėdos pareigūnai patikrinimo metu užfiksavo 17 atvejų, kuomet jaunesni negu 20 metų asmenys neteisėtai įsigijo ir vartojo alkoholinius gėrimus.

REKLAMA
1

Kaip rašoma pirmadienį Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato išplatintame pranešime, tarp užfiksuotų pažeidėjų buvo ir vienas nepilnametis. Pažeidimai buvo nustatyti praėjusį šeštadienį, apie 2 val. nakties. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl alkoholinių gėrimų vartojimo ar turėjimo, kai tai daro jaunesni negu 20-ies metų asmenys, pradėtos administracinės teisenos.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat buvo užfiksuotas ir kitas nusižengimas, kuomet alkoholis buvo parduotas jau pasibaigus prekybos alkoholiu licencijoje nurodytam laikui. Dėl šio pažeidimo pradėta atskira administracinė teisena.

Informaciją apie pažeidimus pareigūnai ketina perduoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl ekonominių sankcijų taikymo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Medikai ir pacientai (BNS foto)
Klaipėdoje sukniubo įmonės darbuotojas, medikai konstatavo jo mirtį (4)
Žvakė BNS Foto
Klaipėdos ligoninėje mirė moteris: gyvybė užgeso po įvykio autobuse (26)
Policija BNS Foto
Dėl seksualinio nusikaltimo Palangoje sulaikė pareigūną (31)
Policija. ELTA / Andrius Ufartas
Kelmės rajone ir Klaipėdos apskrityje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 6 tūkst. eurų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų