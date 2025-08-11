Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nuo policijos sprukdamas girtas vairuotojas Panevėžyje sužalojo jaunuolį

2025-08-11 11:01 / šaltinis: BNS
2025-08-11 11:01

Panevėžyje automobilio „Volvo V50“ vairuotojas nestojo stabdomas policijos pareigūnų ir sprukdamas sužalojo mopedu važiavusį vaikiną, pirmadienį pranešė Panevėžio apskrities policija.

Policija BNS Foto

Sekmadienį, apie 21 val., Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje bėglys nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.

1

Sekmadienį, apie 21 val., Vasario 16-osios ir Naujamiesčio gatvių sankryžoje bėglys nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio mopedo KTM, jį kliudė ir pasišalino iš eismo įvykio vietos.

2008 metais gimęs mopedo vairuotojas pristatytas į ligoninę.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas 1980 metais gimęs vyras sulaikytas. Jam nustatytas 2,67 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

