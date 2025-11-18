Santaros klinikų skandalas – medikai bėga, o vadovas prakalbo apie naują realybę

Apsilankęs Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdyje VUL Santaros klinikų generalinis direktorius teigė, kad sistema veikia kaip veikusi, nors iššūkių ir kyla.
„Kaip įstaigos vadovui tokioje situacijoje kyla uždavinys jau nebe sugrąžinti tai, ko dvejus metus nepavyko išspręsti, bet kaip užtikrinti paslaugas toje naujoje realybėje. Tai, kaip susiklostė ir kokius sprendimus priėmėme, pačią neurochirurgijos paslaugų teikimo struktūrą vaikams išlaikome lygiai tokią pačią, kokia buvo.
Tų paslaugų iš vienos ligoninės į kitą nekilnojame, kaip kad buvo daug kartų teigta, tai neatitinka realybės. Išlaikome tą pačią sistemą. Taip, joje dirba kiti žmonės, nes dirbę joje anksčiau asmenys palieka Santaros klinikas. Bet skyrius Vaikų ligoninėje išlieka, taip, į tą ligoninę paskiriami ir sudaryti darbo grafikai ir ateina dirbti kolegos. Lygiai taip pat užtikrinami neurochirurgų budėjimai iš namų – tą užtikrinsime ir ateityje“, – antradienį Seime kalbėjo T. Jovaiša.
Nėra kalbų apie „gerą situaciją“
Pasak jo, visos operacijos, kurios gali būti saugiai atliekamos Vaikų ligoninėje, kaip ir anksčiau, taip ir dabar ten atliekamos.
„Ar yra kai kurių įgūdžių spragų, nišinių operacijų? Tikrai taip. Vėlgi kaip ligoninė įpareigojame siųsti kolegas stažuotis, tobulintis. Ir noriu pabrėžti, kad kalba nėra apie kažkokią „gerą situaciją“ ar kad viskas tvarkoje, tai – jau vadovui iššūkis, kaip tokioje situacijoje padaryti taip, kad maksimaliai garantuotume paslaugas ir išlaikytume paslaugos tęstinumą.
Šiandien turime bemaž dvi savaites tos naujos realybės. Per šį laiką įstaiga tvarkosi su klinikiniais iššūkiais, palaipsniui susisiekiama su šeimomis, perplanuojamos operacijos, konsultacijos. Tikrai dar ne viskas yra padaryta, bet yra procese“, – kalbėjo klinikų vadovas.
Pasigedo gydytojo etikos standartų išlaikymo
Direktoriaus teigimu, kitas klausimas yra dėl tų gydytojų, kurie yra parašę prašymus išeiti iš darbo, bet kurių darbo sutartys dar nėra pasibaigusios.
„Ką esu minėjęs ir ankstesniuose pasisakymuose, kad darbo santykiai nenutrūko, kol iki galo nepasibaigė. Ir iki tol, kol turime darbo santykius, yra galimybių langas diskutuoti, kalbėti apie tai, ar tie kolegos vis tik nuspręstų pakeisti nuomonę ir tęsti darbą Santaros klinikose“, – pabrėžė T. Jovaiša.
Jis kartu atkreipė dėmesį, kad šioje situacijoje esą buvo galima išvengti kaip kurių įtampų ir nerimo: „Manau, kad pacientų perdavimas, paslaugų perimamumas ir pereinamumas yra viena iš kertinių ir etinių gydytojo pareigų. Gydytojai ne tik išeina iš darbo, jie išeina atostogų, išvažiuoti stažuotis, kartais ilgam laikui, visada yra kažkoks laikotarpis, kai gydytojas negali teikti paslaugos.
Manau, tai yra viena principinių gydytojo etikos pareigų yra užtikrinti tai, kad pacientai žino, koks yra tolimesnis jų kelias. Labai apgailestauju, kad tai neįvyko. Manau, kad gydytojo etika vietomis gal galėjo šios situacijos užuomazgose galėjo būti atliepta geriau.“
„Yra sričių, kur matau įpėdinių stoką“
Klinikų vadovas kartu konstatavo, kad labai siauros sritys ir nišinės operacijos apskritai yra pakankamai sudėtingas universitetinių ligoninių iššūkis.
„Santaros klinikos kaip universiteto ligoninė teikia ne vieną nišinę paslaugą, tai yra retų ligų, ypač retų operacijų paslaugos, poreikis skaičiais yra sąlyginai nedidelis. Iki šiol tradicija, kurią turėjome, buvo „vieno specialisto tradicija“.
Yra sričių, kuriose matau perdavimo ir įpėdinių stoką, tam dabar tikrai yra skiriamas dėmesys ir turime tokių specialybių, kur operacijų skaičius toks mažas, kad jų nepakanka išmokti ir išlaikyti kompetenciją“, – kalbėjo T. Jovaišą.
Jis pasakojo, kad šiuo metu net diskutuojama su užsienio kolegomis, didelių universitetų ligoninių partneriais apie galimybę specialistams reguliariai vykti ir stažuotis į tuos centrus šalyse, kurios skaičiuoja dešimtimis milijonų gyventojų.
„Ten tos operacijos taip yra retos, bet jų proporcingai yra daugiau. Ir keletą tokių sprendinių jau turime, svarstome net galimybes užsienio kolegoms atvykti ir teikti supervizijas mūsų specialistams, kad jie galėtų tobulėti“, – pridūrė T. Jovaiša.
Pasak jo, nors anksčiau laikytasi pozicijos atskirti vaikų ir suaugusiųjų specialybes, tačiau tai pasiteisina ne visada: „Ten, kur yra didesni pacientų srautai, tai labai pasiteisina, nes tie, kas visą laiką operuoja vien vaikus, jų įgūdis yra geresnis, gtačiau nišinėse specialybėse, o neurochirurgija yra viena iš jų, vaikų operacijų srautas yra toks nedidelis, kad jeigu specialistai atlieka tik tą darbą, kyla iššūkių išlaikyti jų kompetencijas.“
Ministrė: išėję chirurgai nori grįžti
Savo ruožu sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė po susitikimo su klinikas nusprendusiais palikti gydytojais teigė, kad jie norėtų grįžti.
„Vakar SAM turėjome susitikimą su visais išėjusiais gydytojais turėjome gana ilgą pokalbį. Pokalbis buvo geras, (medikai – ELTA) paliko mums nemažą segtuvą dokumentų (…). Mano įspūdis, iš esmės, labai nesikeičia nuo to, kurį aš turėjau po Santaros klinikų susitikimo. (...) Šiaip, turiu pasakyti, gydytojai yra absoliučiai puikūs kaip žmonės ir kaip profesionalai. Ir jie norėtų grįžti. Aš (Santaros klinikų – ELTA) direktoriui minėjau – jie norėtų grįžti“, – kalbėjo ministrė.
Vis dėlto, SAM vadovė akcentuoja, jog tam trukdo tarpusavio nesutarimai dėl pasirenkamų taikyti gydymo metodų.
„Įstaigoje yra įvykęs (…) konfliktas. Komandoje yra žmonės (…), kurie gal skirtingai prioritetizuoja gydymo metodus, kuriuos taiko, ir yra nesutarimai profesinėje plotmėje. Pirmiausia, yra (nesutarimai dėl to, – ELTA) kokį tu gydymo metodą taikai, remdamasis įrodymais, klinikine praktika, savo empirine patirtimi, savo praktine patirtimi“, – kalbėjo ministrė.
Ragino ieškoti sprendimo
Susiklosčius tokiai situacijai, SAM vadovė M. Jakubauskienė ragina spręsti iškilusį konfliktą ir žada, jog prireikus jos vadovaujama ministerija galėtų tarpininkauti tarp Santaros klinikose likusių dirbti ir išeiti nusprendusių medikų.
„Paskutiniai žodžiai, kuriuos išgirdau iš (Santaros klinikų – ELTA) direktoriaus – kad galimybių langas susitarti yra. Tai iš vakar (vykusio – ELTA) susitikimo su neurochirurgais aš supratau, kad visi norėtų ramiai dirbti gydytojais, visi norėtų praktikuoti ir gydyti pacientus, taikydami tuos pačius sudėtingiausius gydymo metodus, kuriuos jie yra puikiai įvaldę.
Ir dabar turbūt reiktų ieškoti tos formos, kaip mums atsisėsti visiems kartu, pasišnekėti – gal kažkokių vadybinių sprendimų gali prireikti, kaip tas komandas subalansuoti“, – demokratų frakcijos posėdžio metu kalbėjo ministrė.
„Aš galvoju, kad tai Lietuvoje nėra sisteminio lygio sveikatos sistemos krizė. Tai yra institucinio lygio klausimas, kuris yra sprendžiamas. Mes mielai patarpininkausime, nes gerbiame ir likusius gydytojus, ir tuos, kurie pasirinko konfliktą tęsti, pereidami dirbti į kitas įstaigas, kur turbūt yra antrinio prioriteto pasirinkimas – visi tikrai mielai dirbtų Santaros klinikose“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
Konfliktas tęsėsi 2 metus
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad, kaip aiškino ir klinikų vadovas, ir patys pasitraukti nusprendę gydytojai, situacija klinikų Neurochirurgijos centre kaito jau paskutinius dvejus metus, tačiau dėtos pastangos išspręsti situaciją buvo nesėkmingos.
Dėl susidariusios situacijos klinikose praėjusią savaitę lankėsi Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei pati ministrė. Vizitu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją.
Dar prieš šį vizitą M. Jakubauskienė buvo sakiusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą.
Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui. Tuomet M. Jakubauskienė taip pat akcentavo, jog planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo.