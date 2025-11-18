 
TV3 naujienos > Lietuva

Jakubauskienė apie Santaros klinikas palikti nusprendusius neurochirurgus: jie norėtų grįžti

2025-11-18 09:59
2025-11-18 09:59

Pastaruoju metu Santaros klinikas nusprendę palikti neurochirurgai norėtų grįžti dirbti į ligoninę, sako su medikais situacijos aptarti susitikusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Pastaruoju metu Santaros klinikas nusprendę palikti neurochirurgai norėtų grįžti dirbti į ligoninę, sako su medikais situacijos aptarti susitikusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

„Vakar SAM turėjome susitikimą su visais išėjusiais gydytojais, turėjome gana ilgą pokalbį. Pokalbis buvo geras, (medikai – ELTA) paliko mums nemažą segtuvą dokumentų (…). Mano įspūdis, iš esmės, labai nesikeičia nuo to, kurį aš turėjau po Santaros klinikų susitikimo“, – antradienį vykusiame Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdyje kalbėjo ministrė. 

„Šiaip, turiu pasakyti, gydytojai yra absoliučiai puikūs kaip žmonės ir kaip profesionalai. Ir jie norėtų grįžti“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta anksčiau, per pastarąsias kelias savaites ligoninę nusprendė palikti šeši neurochirurgai. Dėl susidariusios situacijos klinikose praėjusią savaitę lankėsi Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei pati ministrė. 

Vizitu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją. 

Dar prieš šį vizitą M. Jakubauskienė buvo sakiusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą. 

Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui. Tuomet M. Jakubauskienė taip pat akcentavo, jog planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo. 

