TV3 naujienos > Lietuva

Jakubauskienė susitiks su Seimo demokratų frakcija: aptars situaciją Santaros klinikose

2025-11-18 06:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 06:58

Santaros klinikas pastaruoju metu palikus šešiems neurochirurgams, ligoninėje susidariusią situaciją sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė antradienį aptars su Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais. 

Santaros klinikas pastaruoju metu palikus šešiems neurochirurgams, ligoninėje susidariusią situaciją sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė antradienį aptars su Seimo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais. 

Kaip skelbta anksčiau, per pastarąsias kelias savaites ligoninę paliko šeši neurochirurgai. Dėl susidariusios situacijos klinikose praėjusią savaitę lankėsi Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei pati ministrė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vizitu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją. 

Dar prieš šį vizitą M. Jakubauskienė buvo sakiusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą. 

Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui. Tuomet M. Jakubauskienė taip pat akcentavo, jog planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo. 

Sveikata.lt
