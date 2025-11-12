 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Jakubauskienė po apsilankymo Santaros klinikose pakeitė nuomonę: gali neprireikti ir tyrimo

Atnaujinta 13.49
2025-11-12 13:01 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-11-12 13:01

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad po trečiadienį vykusio susitikimo su Santaros klinikų personalu jos nuomonė dėl šešių darbą palikusių neurochirurgų pasikeitė, tai mato vidinę institucijos problemą.

Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad po trečiadienį vykusio susitikimo su Santaros klinikų personalu jos nuomonė dėl šešių darbą palikusių neurochirurgų pasikeitė, tai mato vidinę institucijos problemą.

12

Ministrės teigimu, pacientai neturėtų nuogąstauti dėl paslaugų teikimo.

„Tai, ką mes išgirdome, jokio nerimo mums nekelia, kad neurochirurgijos paslaugų prieinamumas Lietuvos gyventojams ir vaikams būtų sutrikęs ar nepatenkinamas. Tuo požiūriu situaciją mes vertiname kaip institucinio lygmens problemą, kuri gana konstruktyviai sprendžiama. Sisteminiu požiūriu vertiname, kad apskritai sveikatos sistemai esminės įtakos gydymo įstaigos lygmenyje įvykę pokyčiai neturės“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip ji kalbėjo po susitikimo su Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medikais ir administracija. Susitikime dalyvavo ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai.

Po susitikimo pakeitė nuomonę

M. Jakubauskienė sakė, jog tai, ką išgirdo iš Neurochirurgijos centre dirbančio medicinos personalo, pakeitė jos nuomonę apie susiklosčiusią situaciją.

„Tie pokalbiai, kurie įvyko su medicinos personalu, su slaugytojomis ir su gydytojais, ir ta nuomonių įvairovė, kuri buvo atspindėta, ir kalbant apie išėjusius iš darbo gydytojus, ir likusius gydytojus, na, iš tiesų pasikeitė. Turbūt vienas iš argumentų ir svarbių žinučių buvo, kad likę gydytojai nėra nekompetentingi“, – tvirtino sveikatos apsaugos ministrė.

„Neurochirurgai, kurie liko gydymo įstaigoje ir tęsia paslaugas, yra aukščiausios kvalifikacijos gydytojai, kurie lygiai taip pat operuoja tiek vaikus, tiek ir suaugusius, kaip tą numato pati neurochirurgo licencija“, – pabrėžė ji.

Svarstys, ar pradėti vidinį patikrinimą

Pasak ministrės, taip pat planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo. Jos teigimu, po trečiadienį vykusio vizito Santaros klinikose paaiškėjo daugiau detalių apie susidariusią situaciją, tad vidinis tyrimas gali ir nebūti pradėtas – dėl to ketinama apsispręsti artimiausiu metu. 

„Tie susitikimai tikrai davė didesnį aiškumą apie susiklosčiusią situaciją. Drįstu pasakyti, kad ligoninės administracija visuose lygiuose deda pastangas (…) suvaldyti įtampas, kurios kyla skyriuose. (...)

Mes dabar darbine tvarka ministerijoje aptarsime to vidinio vertinimo reikalingumą, (nes – ELTA) paaiškėjo daug dalykų šiandien tuose tiesioginiuose susitikimuose ir su profesinių sąjungų atstovais, ir su ligoninės administracija“, – akcentavo M. Jakubauskienė.

Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį Santaros klinikose lankėsi ne tik ministrė, bet ir Seimo Sveikatos reiklų komiteto nariai. Vizito metu siekta išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, šiuo metu kylančius iššūkius bei finansinę situaciją. 

Sveikata.lt
Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-12 13:34
6 gydytojai išėjo iš vieno skyriaus ir
"sveikatos sistemai esminės įtakos gydymo įstaigos lygmenyje įvykę pokyčiai neturės“
- tai ką tie 6 iki tol veikė?! Nieko?
Atsakyti
Įdomu
Įdomu
2025-11-12 13:21
Išėjo gydytojai iš Santarų, o įdomu kur nueis, į kur įsidarbins. Nemanau, kad liks gatvėj.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
