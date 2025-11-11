Darbą Santaros klinikose palikus dar trims neurochirurgams, SAM pradėjo vidinį tyrimą

„SAM taip pat siekia išsiaiškinti, kokios iš tiesų yra aplinkybės ir ką reiškia toksiška aplinka ir toksiški darbiniai santykiai“, – Seime vykusiame Vyriausybės pusvalandyje teigė M. Jakubauskienė.
„Šiuo metu mes esame pradėję patikrinimą, vietinį tyrimą, ir bandome identifikuoti, kurie pagrindiniai rizikos veiksniai ir kokios aplinkybės paskatino susiklostyti tokią situaciją, kad šeši vieno centro gydytojai išėjo iš darbo“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai.
Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša praėjusią savaitę teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko 3 neurochirurgai. Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra.
Tiesa, šį pirmadienį paaiškėjo, jog iš darbo ligoninėje išėjo dar 3 neurochirurgai. Apie tai pirmieji pranešė naujienų portalas LRT.lt, tačiau netrukus šią informaciją patvirtino ir Santaros klinikos.
