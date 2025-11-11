 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Darbą Santaros klinikose palikus dar trims neurochirurgams, SAM pradėjo vidinį tyrimą

2025-11-11 14:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 14:43

Dėl neva toksiškų darbinių santykių Santaros klinikas palikus dar trims neurochirurgams, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pradėjo vidinį tyrimą, sako ministerijos vadovė Marija Jakubauskienė. 

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. ELTA / Dainius Labutis

Dėl neva toksiškų darbinių santykių Santaros klinikas palikus dar trims neurochirurgams, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pradėjo vidinį tyrimą, sako ministerijos vadovė Marija Jakubauskienė. 

REKLAMA
0

„SAM taip pat siekia išsiaiškinti, kokios iš tiesų yra aplinkybės ir ką reiškia toksiška aplinka ir toksiški darbiniai santykiai“, – Seime vykusiame Vyriausybės pusvalandyje teigė M. Jakubauskienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu mes esame pradėję patikrinimą, vietinį tyrimą, ir bandome identifikuoti, kurie pagrindiniai rizikos veiksniai ir kokios aplinkybės paskatino susiklostyti tokią situaciją, kad šeši vieno centro gydytojai išėjo iš darbo“, – akcentavo ji. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę LRT televizija, remdamasi šaltiniais, pranešė, jog Iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai.

REKLAMA

Savo ruožtu Santaros klinikų vadovas Tomas Jovaiša praėjusią savaitę teigė, kad įstaigą nuo rudens paliko 3 neurochirurgai. Jis taip pat pabrėžė, kad masinio gydytojų išėjimo įstaigoje nėra. 

Tiesa, šį pirmadienį paaiškėjo, jog iš darbo ligoninėje išėjo dar 3 neurochirurgai. Apie tai pirmieji pranešė naujienų portalas LRT.lt, tačiau netrukus šią informaciją patvirtino ir Santaros klinikos. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų