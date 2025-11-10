 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Santaros klinikose nelieka vaikų neurochirurgų? Dar 3 gydytojai prašosi atleidžiami

2025-11-10 19:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 19:12

Pirmadienį vakare pranešta, kad Santaros klinikas planuoja palikti dar 3 vaikų neurochirurgai, apie tai jie pranešė patys išplatindami pranešimą spaudai. Pastarosiomis savaitėmis Santaros klinikas paliko jau 6 šios srities specialistai. Net 5 iš jų dirbo su vaikais.

Pastarosiomis savaitėmis Santaros klinikas paliko jau 6 šios srities specialistai. Net 5 iš jų dirbo su vaikais.

0

Pranešimą išplatinę gydytojai teigia susidūrę su atmosfera, kuri „neišvengiamai griauna pasitikėjimą“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pastarosiomis savaitėmis iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pasitraukia šeši gydytojai neurochirurgai – tarp jų Neurochirurgijos centro vadovas ir abiejų centro skyrių – suaugusiųjų bei vaikų – vedėjai. Šis sprendimas buvo sunkus, ilgai brendęs.

Pastaruosius dvejus metus centre vyko įtempti procesai – sistemingas dalies darbuotojų siekis diskredituoti tuometinį centro vadovą prof. Saulių Ročką ir bet kokia kaina perimti vadovavimą centrui. Tokia atmosfera neišvengiamai griauna pasitikėjimą, kolegialumą ir orumą – vertybes, be kurių medicina praranda savo esmę.

Nors administracija bandė imtis tam tikrų veiksmų, jų nepakako, kad sustabdytų destruktyvų procesą. Šiandien jau akivaizdu – pasitraukimo priežastys nėra tik asmeninės, bet ir sisteminės“, – savo sprendimą aiškina pasitraukę specialistai.

Kelia realų pavojų

„Tarp pasitraukusių gydytojų – specialistai, daugelį metų kūrę ir palaikę vaikų bei suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų tęstinumą Vilniuje. Deja, šiuo metu kai kurios neurochirurginės paslaugos pacientams laikinai nebus prieinamos.

Didžiausia šių pokyčių įtaka, deja, juntama Vaikų neurochirurgijos skyriuje, nes net penki iš šešių pasitraukusių neurochirurgų intensyviai dirbo ir su vaikais. Tai kelia realų pavojų paslaugų tęstinumui ir mažųjų pacientų priežiūros kokybei“, – rašoma išplatintame pranešime.

Anot įstaigą paliekančių neurochirurgų, šis sprendimas buvo ypač sudėtingas, bet būtinas.

„Tokiomis susiklosčiusiomis aplinkybėmis šis sprendimas buvo ypač nelengvas ir sudėtingas, bet būtinas norint pasiekti pokyčių bei siekiant išsaugoti profesinę savivertę, etikos principus ir pagarbą pacientui.

Dėkojame pacientams už pasitikėjimą ir palaikymą – Jūsų gerovė visada buvo ir liks mūsų svarbiausias tikslas.

Tikime, kad ateityje Vilniaus neurochirurgija atras naują pusiausvyrą, paremtą skaidrumu, profesionalumu ir pagarba vieni kitiems“, – rašoma pranešime spaudai.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad iš visų 15 buvusių neurochirurgų Santarų klinikose lieka 9.

Gali būti, kad suaugusių neurochirurgai ir vaikų chirurgai perims vaikų neurochirurgines ligas. Pranešama, kad dirbę išskirtinai su vaikų neurochirurgija gydytojai prašosi atleidžiami.

