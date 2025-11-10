Iš SAM – naujausia žinia dėl stringančios E. sveikatos: „Apgailestaujame“

„Vykstant E. sveikatos sistemos atnaujinimo darbams, vartotojai susiduria su nepatogumais jungiantis arba naudojantis sistema. Ministerija informuoja, kad sutrikimų priežastys yra identifikuojamos ir Registrų centro specialistai jas šalina, siekiant kuo greičiau stabilizuoti sistemos veiklą“, – skelbiama SAM išplatintame pranešime.
Ministerija primena, kad negalėdami prisijungti prie E. sveikatos sistemos sveikatos priežiūros specialistai turi išrašyti popierinius receptus. Nuo lapkričio 8 d. išrašant popierinius receptus, recepto viršuje sveikatos priežiūros specialistas turi nurodyti žymas, šiuo konkrečiu atveju turi būti nurodyta žyma „Nėra techninių galimybių“, šalia žymos sveikatos priežiūros specialistas turi pasirašyti.
Jeigu išrašomas kompensuojamasis vaistas ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė (MPP), turi būti naudojamas 3 formos arba 3 formos (išimties atvejams) popierinis recepto blankas.
„Primename, kad kai kompensuojamieji narkotiniai ir psichotropiniai vaistai išrašomi popieriniuose receptų blankuose, turi būti pildomas tik 3 formos ar 3 formos (išimties atvejams) receptas – 2 formos recepto blanko pildyti nereikia. Papildomai norime atkreipti dėmesį, kad nauja 1 formos recepto blanko redakcija įsigalioja tik 2026 m. gegužės 4 d., todėl šiuo metu reikia pildyti senos redakcijos 1 formos recepto blanką.
Siekiant užtikrinti vaistų prieinamumą pacientams, E. sveikatos atnaujinimo metu (iki atskiro pranešimo), farmacijos specialistai gali išduoti (parduoti) vaistus ir kompensuojamąsias MPP, išrašytas popieriniuose receptuose, kuriuose nebus nurodytos žymos, dėl ko išrašytas popierinis receptas, pvz.: „Nėra techninių galimybių“.
Jeigu pacientai turi savo senąjį Kompensuojamų vaistų pasą, jį rekomenduojama pasiimti su savimi einant pas sveikatos priežiūros specialistą. Apgailestaujame dėl laikinų nepatogumų“, – informavo ministerija.