Santaros klinikas paliko 3 neurochirurgai, žmonės nesupranta: „Kodėl tokie daktarai priversti išeiti?“

TV3 šaltinių duomenimis, iš neurochirurgijos skyriaus planuoja išeiti dar trys gydytojai. Tačiau Santaros klinikų vadovybė tai neigia – vadina spekuliacijomis ir nepagrįstais teiginiais.
Jurgitos dukra Kamilė gimė vos 500 gramų svorio. Jai jau atlikta daugiau nei 30 operacijų. Trejų metų mergytę kamuoja galvos smegenų vandenė. Mama kartu su vaiku Santaros klinikas laikė antraisiais namais. Tačiau moteris buvo šokiruota, kai sužinojo, jog iš gydymo įstaigos išėjo su vaiku dirbę neurochirurgai.
„Kas vyksta Santariškėse? Kodėl tokie daktarai priversti išeiti? Kodėl jiems trūksta jėgų, nebeturi kantrybės kovoti? Santariškių administracija neatlieka gerai savo darbo ir nesuvaldo tokių situacijų“, – klausimus kelia mama Jurgita.
Sunerimo ir kiti tėvai. 7 metų Rugilę, pasak tėvų, išėję gydytojai tiesiogine prasme pastatė ant kojų po galvos traumos.
„Reikėjo šalinti dalį kaukolės, dėl to vaikas praktiškai gulėjo ir tik mokėjo kvėpuoti“, – sako mama Akvilė.
„Čia viskas turi vykti minutėmis – tu negali laukti valandą, net negali apie tai galvoti“, – kalba tėtis Ovidijus.
Neringa iš Kelmės vis vykdavo į Vilnių su viltimi, kad cerebrinį paralyžių turintis sūnus Kajus vėl vaikščios. Tam reikia specifinės operacijos – selektyvinės dorzalinės rizotomijos. Ją atliko tik vienas gydytojas visoje Lietuvoje. Tačiau jis išėjo iš darbo.
„Dabar turime kreiptis į užsienio aukštos kvalifikacijos gydytojus ir laukti pagalbos – planuojame vykti į Vengriją“, – pasakoja mama Neringa.
Prakalbo darbą palikę medikai
Iš viso Santaros klinikas kone vienu metu paliko 3 neurochirurgai, tarp jų – ir buvęs Neurochirurgijos centro vadovas.
„Graudžiai juokinga“, – taip TV3 žinioms atvirauja 2 iš darbo išėję medikai.
„Mano išėjimo priežastys – pasiliekantieji. Aš toje komandoje dirbti negaliu“, – pasakoja gydytojas neurochirurgas Ramūnas Raugalas.
„Kilo vidiniai konfliktai dėl tam tikrų žmonių – skyriaus darbuotojų, kuriems nepatiko mano balsas, elgesys ir panašiai“, – sako buvęs Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka.
Pasak Santaros klinikų, konfliktas pradėjo ryškėti prieš dvejus metus, kai į administraciją kreipėsi šeši medikai dėl „sudėtingų santykių“ su tuometiniu vadovu.
„Užrašoma 3–4 darbo valandos, bet tikimasi, kad kolega dirbs visą dieną“, – sako Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
„Su vienais darbuotojais elgiamasi vienaip, su kitais – kitaip: savi, nesavi, mielesni, mažiau mieli“, – tikina Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkė Gabija Tomkutė.
Tačiau ne visi skyriuje dirbę medikai su tokiais teiginiais sutinka.
Santaros klinikų vadovas taip pat tvirtina, kad buvęs Neurochirurgijos centro vadovas Saulius Ročka, palikdamas pareigas, neperdavė pacientų kolegoms.
„Dėl to turėjome ilgalaikę komunikacijos problemą su pacientais ir jų šeimomis“, – pasakoja Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
TV3 šaltinių duomenimis, iš skyriaus dar trys gydytojai specialistai svarsto išeiti iki metų pabaigos. Šiuo metu ligoninės vadovas tai neigia.
Sveikatos apsaugos ministerija spręs, ar reikia atlikti papildomą tyrimą. Šiuo metu komandoje dirba 11 medikų, o, pasak Santaros klinikų, neurochirurgijos skyrių turėtų papildyti du nauji darbuotojai – sausį ir vasarį.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.