TV3 Žinios. Naujas partnerystės įstatymas – jau Seime; Vilkikų krizė pasienyje; Simbolinė pergalė Orbanui

Tuo metu baltarusiai laikosi savo – arba Šalčininkų punktas bus atidarytas pilnai, arba nebus atidarytas visai. Dabar klausimas, kokį naują žingsnį šioje krizėje žengs mūsų valdžia – tikėtina, kad bus priimtas sprendimas uždrausti baltarusiškų krovinių gabenimą geležinkeliais.
Už Atlanto gi Donaldas Trumpas apdovanojo sąjungininką Europoje Viktorą Orbaną. Po susitikimo Vašingtone Vengrijai metams suteikė išimtį dėl sankcijų už rusiškos naftos ir dujų pirkimą. Ši simbolinė pergalė Orbanui labai svarbi prieš pavasarį vyksiančius Vengrijos parlamento rinkimus.
