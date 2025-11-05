Naktinės avarijos Vilniuje: BMW vairuotojas įpūtė beveik 2 promilės

Kiek prieš 19 val. BMW automobilis trenkėsi į apsauginius stulpelius, mūrinę sienelę ir medį. Kaip paaiškėjo, šią avariją sukėlė neblaivus vairuotojas. Į Naujamiestį iškart buvo išsiųsti gelbėtojai – žmonių vaduoti neprireikė.
Vairuotojas buvo išlipęs iš automobilio ir kažkur nuėjęs. Atvykus policijai, jis sugrįžo. Pareigūnams iš karto kilo įtarimas, kad vairuotojas gali būti neblaivus.
Laimė – niekas nenukentėjo
Pirmu bandymu vyras įpūtė beveik 2 promiles. Jei bus patvirtintas vidutinis girtumas, vairuotojui vien už tai gresia baudžiamoji byla. 28 metų vyras buvo nuvestas į tarnybinį automobilį. Antru bandymu, jau kiek prablaivėjęs, jis įpūtė daugiau nei 1,5 promilės, todėl už vidutinį girtumą bus keliama byla.
Kokią bausmę skirti vairuotojui, spręs teismas. Greičiausiai jam bus skirta kelių tūkst. eurų bauda, automobilis konfiskuotas, ilgam atimta teisė vairuoti. Taip pat teks atlyginti visus padarytus nuostolius – o jie nemaži: išvartyti apsauginiai stulpeliai, apgadinta sienelė, išversti kelio ženklai, taip pat apgadintas stovėjimo vietoje paliktas „Peugeot“ automobilis.
Labai pasisekė, kad per avariją nenukentėjo žmonės ir tuo metu niekas nebuvo prie tvarkingai stovinčių automobilių. Įvykio metu smarkiai lijo, matomumas buvo prastas – greičiausiai vairuotojas tamsoje prarado orientaciją ir ties gatvės vingiu įvažiavo į stulpelius.
Avarija apie 18 valandą vakaro įvyko ir netoli Seimo – A. Goštauto gatvėje, prie sankryžos su Gedimino prospektu, susidūrė net penki automobiliai. Po „Subaru“ smūgio „Toyota“ apvirto.
Avarija įvyko, kai vienas automobilis iš kiemo suko į kairę, į pagrindinę gatvę, ir nepraleido ja važiavusios „Toyota“. Po smūgio „Toyota“ apvirto, įvyko grandininė avarija – buvo kliudyti dar trys automobiliai.
Buvo kliudytas ir „Bolt Drive“ platformos automobilis – tuo metu jo vairuotojas bandė išlipti, tačiau nublokšta „Toyota“ nulaužė dureles. „Subaru“ dar atsitrenkė į „Opel“, o dar vienas automobilis buvo apgadintas nežymiai. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai – jie apžiūrėjo vieną žmogų, tačiau į ligoninę vežti neprireikė.
Vairuotojai buvo blaivūs, todėl, užpildžius deklaracijas draudimo bendrovėms, eismą užtvėrę automobiliai buvo patraukti. Dėl šios avarijos policija tyrimo nepradės.
