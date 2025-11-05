Santaros klinikų skyriuje – nerimas: kodėl vienas po kito išeina garsūs gydytojai?

Nors dalis gyventojų, tarp kurių – ir buvę pacientai, ėmė nuogąstauti, kaip dabar bus su sudėtingomis operacijomis, klinikos atstovai teigia, kad būtinos paslaugos ligoninėje yra užtikrinamos.
Per mėnesį neteko kelių patyrusių gydytojų
Gydytojas R. Raugalas prieš kelias dienas pats pasidalino žinia apie karjeros pokyčius. „Šiandien užverčiu vieną svarbiausių savo profesinio ir asmeninio gyvenimo skyrių. Tai – mano paskutinė darbo diena Vaikų neurochirurgijos skyriuje Santaros klinikose. Rašydamas šias eilutes jaučiu didelį ir šiltą jausmą krūtinėje – tarsi atsisveikinčiau su namais, kuriuose užaugau. Nes šis kelias man buvo ne tik darbas. Tai buvo mano istorijos dalis, kuri mane formavo kaip gydytoją ir kaip žmogų.
Kai prieš beveik 20 metų žengiau į Vaikų ligoninę, nežinojau, kur mane nuves šita kelionė. Pradėjome nuo mažų žingsnių, nuo idėjos ir tikėjimo, kad vaikai Vilniuje nusipelno pačios geriausios neurochirurginės pagalbos. Šiandien, žvelgdamas atgal, matau vaikų veidus, jų sugrįžusias šypsenas, palengvėjimą tėvų akyse ir tas akimirkas, kai suprasdavome, kad kartu padarėme stebuklą.
Didžiausias šios kelionės lobis – žmonės. Kolegos, kurie tapo mano profesine šeima. Tai žmonės, su kuriais dalinausi ir sunkiais klausimais, ir džiaugsmu, ir nuovargiu, ir bemiegėmis naktimis. Kai užtekdavo vieno žvilgsnio, kad suprastume vienas kitą be žodžių. Ačiū jums už žmogiškumą, atsidavimą, už kartu išgyventus iššūkius ir už tą ypatingą jausmą: „Mes galime daugiau, nei kartais patys kad galėtume patikėti“.
Ačiū tėvams, kurie patikėjo man brangiausia, ką turi – savo vaiką. Jūsų pasitikėjimas man buvo didžiausia atsakomybė. Ir didžiausia dovana. Aš nešiosiuosi šias istorijas su savimi visą gyvenimą. Nors šiandien sakau „iki“, tai nėra atsisveikinimas. Tai – kitas kelias, naujas etapas ir galimybė dalintis tuo, ką sukaupiau. Tik šiek tiek kita forma ir kitose vietose. Širdis lieka čia – su kolegomis, su pacientais, su viskuo, ką kūrėme kartu“, – dalinosi jis socialiniame tinkle.
Pacientai liko apstulbę
Prieš kelias savaites R. Raugalas pranešė ir apie tai, kad Vaikų neurochirurgijos skyrių palieka prof. dr. S. Ročka. „Vaikų neurochirurgijos skyrius šiandien atsisveikina su profesinį kelią Santaros klinikose užbaigiančiu profesoriumi dr. Sauliumi Ročka – gydytoju, mokytoju, kolega, žmogumi, kuris daugelį metų buvo mūsų bendros kelionės ašis.
Profesorius palieka gilų pėdsaką Vilniaus vaikų neurochirurgijoje. Jo iniciatyva ir pastangomis Vaikų ligoninėje pradėta vaikų epilepsijos chirurgija, spastiškumo gydymas selektyvinėmis dorzalinėmis rizotomijomis, įdiegti neuroendoskopiniai metodai, o daugybė sudėtingų neuroonkologijos atvejų tapo tikromis sėkmės istorijomis.
Tačiau labiausiai jį prisiminsime kaip žmogų, kuriuo visada galėjai pasitikėti. Tą, kurį galėjai pasikviesti į operacinę bet kuriuo paros metu. Tą, kuris savaitgaliais vizituodavo vaikų skyrių ir pats punktuodavo tuos nesibaigiančius likvorostominius rezervuarus – kad kolegos galėtų pailsėti. Už viską – nuoširdus Ačiū, Profesoriau. Jūsų pavyzdys ir žmogiškumas liks mūsų darbe, mūsų sprendimuose ir mūsų komandos dvasioje“, – gražių žodžių kolegai negailėjo R. Raugalas.
Be to, jis, pridūrė, kad su Vaikų neurochirurgijos skyriumi atsisveikino ir kolega dr. Žilvinas Chomanskis.
Paviešinus šiuos įrašus plūstelėjo gausybė pacientų komentarų – kartu ir dėkojančių už išgelbėtus gyvenimus, ir apgailestaujančių ir neslepiančių nerimo, kas toliau užtikrins pagalbą pacientams.
Ragindami klinikas grąžinti į darbo vietas kvalifikuotus ir kompetentingus gydytojus, kurie užtikrina aukštos kokybės vaikų neurochirurginę priežiūrą, gyventojai net kviečia pasirašyti peticiją.
Patyrė spaudimą?
Tiesa, paskelbus apie garsių gydytojų išėjimą iš Santaros klinikų į viešumą pradėjo kilti daugiau detalių. LRT šaltinių teigimu, jau dvejus metus neurochirurgijos centre tvyro įtampa – kolegos esą elgiasi neetiškai, vyksta spaudimas, o administracija lieka nuošalyje.
„Daugelį tų dalykų svarstyta Santaros klinikų reagavimo komandoje, Etikos komisijoje, tačiau rezultatas toks“, – televizijai teigė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs asmuo.
Be to, teigiama, kad iš viso iš Santaros klinikų išėjo arba artimiausiu metu tai ketina padaryti 6 neurochirurgai. Pažymima, kad Santaros klinikos liko be gydytojų, galinčių dirbti funkcinės neurochirurgijos srityje.
„Pastaruosius porą metų turėjome eilę iššūkių dėl neurochirurgijos centro, dėl darbo santykių jame. Organizacijos pozicija buvo tokia, kad reikia, jog centras būtų efektyvus. Deja, kai kurių darbuotojų sprendimas buvo nebetęsti darbo“, – sakė Santarų klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Savo ruožtu naujasis neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis teigia nežinantis, kodėl kolegos išėjo iš darbo.
„Kolektyvo sąstate šiai dienai turime 11 žmonių, yra tikrai pakankamas (skaičius – ELTA). Visa atmosfera centre yra gera ir mes užtikriname dabar paslaugas pilna apimtimi“, – tvirtino jis.
Santaros klinikos: pagalba teikiama be apribojimų
Santaros klinikos gi nurodė, kad per paskutinį mėnesį skyrių paliko tik 3 darbuotojai. „Vilniaus universiteto Santaros klinikų Neurochirurgijos centre veikia du glaudžiai bendradarbiaujantys padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai. Tai leidžia išlaikyti aukščiausią kompetenciją ir užtikrinti nuolatinį paslaugų tęstinumą. Rugsėjo mėnesį centre dirbančių gydytojų neurochirurgų krūvis buvo 14,5 etato, o per paskutinį mėnesį išėjo 3 darbuotojai, kurių bendras krūvis sudaro 2,5 etato“, – rašoma gydymo įstaigos komentare.
Priduriama, kad šių metų spalio pabaigoje vykusiame konkurse į Neurochirurgijos centro vadovo pareigas buvo išrinktas doc. dr. Aidanas Preikšaitis, kuris po visų procedūrų pareigas pradėjo eiti lapkričio 1 d.
„Vadovybės pokyčiai dažnai būna susiję su nedideliais komandos pasikeitimais, kurie yra natūralūs. Doc. dr. Aidanas Preikšaitis turi 12 metų klinikinę gydytojo neurochirurgo patirtį, ir pusę to laiko – 6 metus – dirba Santaros klinikose. Yra Lietuvos neurochirurgų draugijos pirmininkas bei 6 metai kaip yra įgijęs biomedicinos mokslų daktaro laipsnį“, – komentavo ligoninės atstovai.Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. ELTA / Dainius Labutis
Priduriama, kad Neurochirurgijos centre dirbantys gydytojai teikia pagalbą tiek suaugusiems, tiek vaikams – toks modelis leidžia užtikrinti visapusišką pagalbą, ypač sudėtingiausiais atvejais.
„Per parą Santaros klinikose vidutiniškai gydomas vienas vaikas, patyręs galvos traumą, o sudėtingų vaikų neurochirurgijos atvejų – kai šalinami navikai ar gydomos sunkios traumos – per metus būna apie 12–15.
Visa būtina skubi ir planinė pagalba vaikams teikiama be jokių apribojimų. Prireikus skubios pagalbos, pacientai turi kreiptis į Santaros klinikų vaikų priėmimo-skubios pagalbos skyrių, o turint siuntimą planinei neurochirurgo konsultacijai, registruotis bendruoju telefonu +370 250 1717. Norime pabrėžti, kad Santaros klinikose visos neurochirurginės paslaugos teikiamos įprasta apimtimi, o pacientų priežiūros kokybė ir saugumas yra visiškai užtikrinami.
Suprantame, kad vaikų sveikata yra ypač jautri tema tėvams ir visuomenei, tačiau norime patikinti, kad ir vykstant natūraliai darbuotojų kaitai, pagalba vaikams išlieka prioritetinė ir yra užtikrinama visą parą. Didžiausia mūsų vertybė – ilgametę klinikinę patirtį sukaupęs Neurochirurgijos centro personalas – gydytojai ir slaugytojai, gebantys profesionaliai reaguoti net sudėtingiausiose situacijose“, – nurodė Santaros klinikos.