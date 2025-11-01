 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Aktualu daugeliui pacientų: pavėžėjimu galės naudotis ne tik laukiantys transplantacijos

2025-11-01 09:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 09:14

Nuo šeštadienio pavežėjimo paslauga galės pradėti naudotis daugiau pacientų, praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Skelbiama, jog nuo šiol paslauga bus prieinama ne tik transplantacijos laukiantiems, gulintiems pacientams, bet ir kitoms ligonių grupėms. 

Nuo šeštadienio pavežėjimo paslauga galės pradėti naudotis daugiau pacientų, praneša Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Skelbiama, jog nuo šiol paslauga bus prieinama ne tik transplantacijos laukiantiems, gulintiems pacientams, bet ir kitoms ligonių grupėms. 

0

„Iki metų pabaigos paslaugos bus teikiamos tokia pat apimtimi, kaip ir anksčiau“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Deja, kitiems metams suplanuotas panašus lėšų kiekis, kaip šiemet, todėl metų pabaigoje turėsime dar kartą atidžiai įvertinti pavėžėjimo poreikį, įkainius ir teikimo kriterijus, kad ateityje išvengtume šių paslaugų ribojimo arba stabdymo“, – akcentavo viceministrė.

SAM nurodo, kad nuo lapkričio mėnesio dėl pavėžėjimo paslaugų galės kreiptis ir tie pacientai, kurie dėl savo sveikatos būklės ar dėl socialinių ir ekonominių priežasčių negali naudotis nei individualiu, nei viešuoju transportu. 

Taip pat šia paslauga pacientai galės pasinaudoti, kai jiems reikiamu metu nėra teikiamos viešojo transporto paslaugos.

Pavėžėjimo paslauga pacientams pradėta teikti praėjusių metų liepą ir yra apmokama valstybės biudžeto lėšomis. Šiemet jai buvo skirta apie 8,8 mln. eurų, o kitais metais numatoma skirti 9,3 mln. eurų. 

Sveikata.lt
