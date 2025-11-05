Teismas skelbs sprendimą Sutkaus ir Zalatoriaus byloje

Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Stankevičius buvusiam LVK prezidentui V. Sutkui siūlo skirti trejų su puse metų laisvės atėmimo bausmę.
Kitiems kaltinamiesiems byloje siūloma skirti pinigines bausmes: buvusiam LBA vadovui M. Zalatoriui – 55 tūkst. eurų baudą, fiziniam asmeniui I. M. – 50 tūkst. eurų baudą, juridiniam asmeniui bendrovei „Bonum Partners“ – 100 tūkst. eurų baudą.
Tuo metu visi kaltinamieji byloje siekia išteisinimo.
V. Sutkus anksčiau teisme teigė manantis, kad jo atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla yra „politiškai motyvuota“.
„Byla tęsiasi ketverius metus. Kaip tai gali nutikti ne kokioje Rytų kaimynėje, o Lietuvoje? Tai politiškai motyvuota byla, kurios teisiniu požiūriu neturėtų būti. Manau, kad byloje pritaikytas principas iš sovietinių laikų „duokite žmogų, įstatymą pritaikysime“, – anksčiau teisme kalbėjo V. Sutkus.
Buvęs LVK prezidentas teigė, kad ši byla yra susijusi su jo kritika tuometiniam susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui. V. Sutkus pripažino ne kartą kritikavęs R. Masiulį ir ministerijos pavaldume esančių įmonių, įstaigų veiklą. Jis tvirtino tai daręs, nes manė, kad tuometinio ministro politika ir priimami sprendimai transporto, transporto infrastruktūros srityje kenkė šiems sektoriams.
2023 m. balandį teismui perduotoje didelės apimties byloje V. Sutkui ir M. Zalatoriui kaltinimai pateikti dėl prekybos poveikiu ir dokumentų klastojimo. V. Sutkus taip pat kaltinamas ir dėl kyšininkavimo, o M. Zalatorius – didelės vertės svetimo turto iššvaistymo.
Kaltinimai byloje taip pat pareikti fiziniam asmeniui I. M. – jis kaltinamas papirkimu ir dokumentų klastojimu. Bendrovė „Bonum Partners“ kaltinama prekyba poveikiu, dokumentų klastojimu ir kyšininkavimu.
Anot prokuratūros, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, manoma, kad buvęs LVK prezidentas V. Sutkus, pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis, visuomenine padėtimi, pažintimis, ryšiais ar kita įtaka, galimai gaudavo neteisėtą piniginį atlygį už jo poveikį Seime priimant įvairius teisės aktus, svarbiems verslo subjektams.
Tyrimo duomenimis, 2019 m. rudenį V. Sutkus galimai veikė M. Zalatoriaus interesais, siekdamas, kad Seime nebūtų priimti teisės aktai, nustatantys naujus mokesčius bankams. Įtariama, kad kaltinamųjų susitikimų, telefoninių pokalbių ir tarpusavio susirašinėjimo metu buvo susitarta dėl didesnės negu 250 MGL (bazinės socialinės išmokos dydžiai – ELTA) vertės kyšio ir suderintas kyšio priėmimo būdas. 2019 m. pabaigoje, kaip įtariama, V. Sutkus ir M. Zalatorius ankstesne data pasirašė tariamą paslaugų teikimo sutartį, kuria buvo siekiama nuslėpti kyšį ir užmaskuoti tikrąją pinigų pervedimo priežastį.
Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad V. Sutkus, būdamas LVK prezidentu ir bendrovės generaliniu direktoriumi, savo ir minėtos bendrovės naudai tiesiogiai pats pažadėjo, susitarė su kitu kaltinamuoju, vienos bendrovės direktoriumi, ir per tarpininką priėmė didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už tai, kad teisėtai vykdydamas savo įgaliojimus rodytų palankumą ir išimtines sąlygas šio kaltinamojo vadovaujamai bendrovei LVK įgyvendinamuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.
Teisėsauga anksčiau V. Sutkui buvo pareiškusi įtarimus ir dėl to, jog jis esą už neteisėtą atlygį rinko ir viešai tendencingai platino neigiamą informaciją apie tuometinį susisiekimo ministrą R. Masiulį, taip neva siekdamas sumenkinti ministro autoritetą. Tiesa, vėliau šie įtarimai buvo panaikinti.
Vykdant ikiteisminio tyrimo veiksmus, 2020 m. liepą V. Sutkus ir M. Zalatorius buvo teisėsaugos sulaikyti. Sulaukę įtarimų korupcija, jie pasitraukė iš vadovaujamų pareigų LVK ir LBA.
