Šokiruojantis įrašas: Emmanuelio Macrono žmona Brigitte mokesčių sistemoje „tapo vyru“

Kaip skelbiama socialiniame tinkle „Threads“, šis įvykis nutiko 2024 metais, kai Brigitte Macron mėgino prisijungti prie savo asmeninės paskyros oficialioje mokesčių institucijos svetainėje. Būtent tada ji pastebėjo, jog sistemoje yra identifikuojama kaip „Jeanas-Michelas, žinomas kaip Brigitte Macron“.
Tyčinis veiksmas?
Kaip buvo skelbiama socialiniuose tinkluose, policija teigė, kad tai nebuvo trikdis, o kibernetinė ataka, tačiau Tristano Bromo televizijos kanalo BFMTV dokumentiniame filme pirmoji ponia patvirtino, kad šis incidentas nebuvo atsitiktinė programinė klaida, o greičiausiai – tyčinis veiksmas.
Brigitte Macron, pastebėjusi savo duomenų pakeitimą, oficialiai kreipėsi su skundu, po kurio valdžios institucijos pradėjo tyrimą. Tyrimo metu buvo identifikuoti du asmenys (įtariamieji), kurie galimai yra susiję su šia kibernetine ataka ir duomenų bazės informacijos pakeitimu.
Kreipėsi į teismą
Šis klaidinantis įrašas mokesčių sistemoje tik dar labiau paskatino jau seniai sklandančias sąmokslo teorijas apie Prancūzijos pirmąją ponią. Jau ne vienerius metus Brigitte Macron susiduria su absurdiškais gandais, neva ji gimė vyru.
Dėl šių šmeižikiškų teiginių skleidimo Macrono šeima reguliariai kreipiasi į teismą, pateikdama ieškinius dėl šmeižto.
Primename, kad pirmoji Prancūzijos pora taip pat sulaukia daug kritikos dėl ketvirčio amžiaus skirtumo tarp jų.
