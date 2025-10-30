Už 580 eurų – motinos kančios: štai kaip vilnietės Neringos gyvenimą sūnus pavertė pragaru

Vyras pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos bei fizinio skausmo sukėlimo.
Teisme paaiškėjo ir daugiau skaudžių šios šeimos gyvenimo aplinkybių. Tačiau teismo paskirta bausmė bent laikinai apmalšins Mindaugo norą kenkti savo paties motinai.
Pervedė pinigus sau
Bylos duomenimis, 2024 metų lapkričio 10–12 dienomis kaltinamasis, pasinaudodamas motinos telefone įdiegta banko „Swedbank“ programėle „Smart ID“, prisijungė prie jos sąskaitos ir inicijavo kelias finansines operacijas.
Vyras 2024 metų lapkričio 10 dieną du kartus pervedė pinigus į trečiojo asmens sąskaitą – 150 ir 50 eurų, o lapkričio 11 dieną dar 200 eurų.
Be to, lapkričio 12-ąją jis į savo asmeninę sąskaitą persivedė 180 eurų. Iš viso neteisėtai pasisavinta 580 eurų.
Teisme Mindaugas pripažino kaltę tik iš dalies. Jis tvirtino, kad motina pinigus pervedė pati, esą padėjo jam įsigyti drabužių, nes šis ruošėsi atlikti bausmę.
Nukentėjusioji liudijo, kad sūnus prašė lėšų sportiniam kostiumui, maistui ir kitoms reikmėms. Moteris tikino, kad pinigus dalimis pervedė, nes turėjo nustatytą dienos limitą banke.
Vėliau ji pakeitė parodymus, nurodydama, jog pretenzijų sūnui nebeturi, nes šis atsiskaitė ir dalį pinigų jai grąžino.
Griebė už kaklo ir smogė į veidą
Tačiau tuo pačiu laikotarpiu įvyko ir antras incidentas. Lapkričio 11-osios vakarą, apie 22.30 val., Mindaugas užpuolė savo motiną.
Jis rankomis suėmė jai už kaklo, smaugė ir ne mažiau kaip du kartus kumščiu smogė į veidą.
Smūgiai moteriai sukėlė fizinį skausmą ir padarė poodines kraujosruvas veide, krūtinėje, pilve bei šonuose. Jai buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas.
Skyrė realią laisvės atėmimo bausmę
Teismas Mindaugą pripažino kaltu dėl visų trijų nusikaltimų – sukčiavimo, neteisėto prisijungimo prie informacinės sistemos ir fizinio skausmo sukėlimo artimam asmeniui.
Už šiuos nusikaltimus skirtos atskiros bausmės buvo subendrintos ir paskirta galutinė bausmė – 3 metų 6 mėnesių laisvės atėmimas.
Motinai atsisakius civilinio ieškinio, teismas procesą dėl žalos atlyginimo nutraukė. Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
