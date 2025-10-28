Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Teismas: pareigūnas teisėtai atleistas iš tarnybos dėl jo žmonos keliamos grėsmės Lietuvai

2025-10-28 17:28 / šaltinis: BNS
2025-10-28 17:28

Regionų administracinis teismas atmetė pareiškėjo Vitalijaus Rajenkovo skundą ir pripažino teisėtu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) sprendimą atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos dėl jo sutuoktinės – Rusijos pilietės – keliamo pavojaus Lietuvos valstybės saugumui.

PAGD (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Regionų administracinis teismas atmetė pareiškėjo Vitalijaus Rajenkovo skundą ir pripažino teisėtu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) sprendimą atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos dėl jo sutuoktinės – Rusijos pilietės – keliamo pavojaus Lietuvos valstybės saugumui.

1

Teismo įsitikinimu, pareigūno tarnyba buvo pagrįstai pripažinta nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais dėl jo sutuoktinės keliamo pavojaus Lietuvos valstybės saugumui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai viena pirmųjų išnagrinėtų bylų, kai statutinis pareigūnas atleidžiamas dėl šeiminių ryšių su asmeniu, pripažintu galinčiu kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, antradienį pranešė Regionų administracinis teismas.

Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad PAGD jį atleido nepagrįstai, nes toks sprendimas buvo priimtas vien dėl santuokos su Rusijos piliete ir bendravimo su ja. Pareigūno teigimu, atsakovas neįrodė, kad būtent jis pats kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, o išvados dėl jo nelojalumo Lietuvos valstybei yra paremtos prielaidomis, o ne faktais.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad PAGD sprendimą priėmė įvertinęs Valstybės saugumo departamento, Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pateiktas išvadas, susijusias tiek su V. Rajenkovu, tiek su jo sutuoktine, taip pat išnagrinėjęs visas faktines aplinkybes.

Byloje nustatyta, kad pareiškėjo sutuoktinės gyvenimas Lietuvoje buvo pripažintas keliančiu grėsmę nacionaliniam saugumui. Nepaisydamas to, pareiškėjas dažnai lankėsi pas ją Rusijoje, nors PAGD buvo išplatinęs primygtinę rekomendaciją vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nevykti į priešiškas valstybes, taip pat ir į Rusiją, jei tai nėra susiję su tarnybinių funkcijų atlikimu, ir buvo išreiškęs ketinimą ateityje ten apsigyventi.

Teismo vertinimu, tokios aplinkybės pagrįstai leidžia manyti, kad pareigūno tarnyba vidaus tarnybos sistemoje nesuderinama su nacionalinio saugumo interesais, todėl jis nelaikytinas lojaliu Lietuvos valstybei. Taigi teismas PAGD direktoriaus sprendimą atleisti pareigūną pripažino teisėtu ir pagrįstu.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas.

