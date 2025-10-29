Andrius Kandelis vėl teisiamųjų suole: incidentas Kaune jam gali brangiai kainuoti

Tyrimo duomenimis, pavasarį Kaune jis galėjo agresyviai elgtis kelyje ir apgadinti kitą transporto priemonę.
Andrius Kandelis su širdies drauge Donalda ir dukra Dite (nuotr. asm. archyvo)(24 nuotr.)
Byla pradėta pavasarį
Naujienų portalo lrytas.lt duomenimis, pirmasis teismo posėdis buvo suplanuotas šią savaitę, tačiau jis neįvyko. A. Kandelio advokatas teismui pranešė negalėsiantis dalyvauti dėl jau anksčiau suplanuotų įsipareigojimų kitoje byloje. Pats šokėjas buvo išreiškęs norą į posėdį jungtis nuotoliniu būdu. Teismas informuoja, kad kitas posėdis numatytas gruodžio 4 dieną.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad byla pradėta po balandžio 30-osios ryto įvykio Veiverių gatvėje Kaune. Judrioje miesto dalyje susikirto BMW vairuotojo ir mikroautobuso „Ford Transit“ automobilio keliai. Tą dieną policijos suvestinėse fiksuota, kad tarp vairuotojų kilo konfliktas, o BMW vairavęs vyras galėjo apgadinti mikroautobusą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos sutrikdymo ir svetimo turto apgadinimo.
Nukentėjusiuoju pripažintas „Ford Transit“ vairuotojas jau pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo – jis prašo priteisti 5000 eurų.
Šaltinis:
tv3.lt
