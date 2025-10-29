Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Andrius Kandelis vėl teisiamųjų suole: incidentas Kaune jam gali brangiai kainuoti

2025-10-29 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 12:25

Lietuvos sportinių šokių pasaulyje gerai žinomo Andriaus Kandelio pavardė dar kartą pasiekė teismo salę. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje 43-ejų vyrui inkriminuojamas viešosios tvarkos pažeidimas.

Andrius Kandelis (nuotr. BNS ir nuotr. 123rf.com)
Tyrimo duomenimis, pavasarį Kaune jis galėjo agresyviai elgtis kelyje ir apgadinti kitą transporto priemonę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Kandelis su širdies drauge Donalda ir dukra Dite (nuotr. asm. archyvo)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Kandelis su širdies drauge Donalda ir dukra Dite (nuotr. asm. archyvo)

Byla pradėta pavasarį

Naujienų portalo lrytas.lt duomenimis, pirmasis teismo posėdis buvo suplanuotas šią savaitę, tačiau jis neįvyko. A. Kandelio advokatas teismui pranešė negalėsiantis dalyvauti dėl jau anksčiau suplanuotų įsipareigojimų kitoje byloje. Pats šokėjas buvo išreiškęs norą į posėdį jungtis nuotoliniu būdu. Teismas informuoja, kad kitas posėdis numatytas gruodžio 4 dieną.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad byla pradėta po balandžio 30-osios ryto įvykio Veiverių gatvėje Kaune. Judrioje miesto dalyje susikirto BMW vairuotojo ir mikroautobuso „Ford Transit“ automobilio keliai. Tą dieną policijos suvestinėse fiksuota, kad tarp vairuotojų kilo konfliktas, o BMW vairavęs vyras galėjo apgadinti mikroautobusą. Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo viešosios tvarkos sutrikdymo ir svetimo turto apgadinimo.

Nukentėjusiuoju pripažintas „Ford Transit“ vairuotojas jau pateikė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo – jis prašo priteisti 5000 eurų.

