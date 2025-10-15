Andriui Kandeliui dėl išpuolio kelyje pateiktas ieškinys: gali tekti paploninti piniginę

Birželio mėnesį per Lietuvą nuaidėjo žinia, kad šokėjo A. Kandelio vardas aidi bandžiamojoje byloje dėl kelyje įsiplieskusio incidento. Tai įvyko balandžio pabaigoje.
Remiantis policijos suvestinės duominimis, balandžio 30 d. apie 09.25 val. Kaune, Veiverių g., viešoje vietoje tarp automobilio „Ford Transit“ vairuotojo (gim. 1967 m.) ir automobilio BMW vairuotojo (gim. 1981 m.) kilo žodinis konfliktas, ko pasekoje pastarasis galimai apgadino „Ford Transit“.
BMW ir vairavo garsusis šokėjas.
Gresia tūkstantinė bauda
Portalo lrytas.lt žiniomis, nukentėjusiuoju byloje pripažintas mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojas pateikė šokėjui 5000 eurų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Tačiau tai dar ne viskas. Kaip teigia minėtas portalas, 1100 eurų ieškinį A. Kandeliui pateikė ir krovinių gabenimu užsiimanti Kauno krovinių pervežimo bendrovė, kuriai priklauso „Ford Transit“ – tokios sumos reikalaujama mikroautobuso remontą, kurio apspardymu yra kaltinamas šokėjas.
Ne pirmas teismas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad 2020 m. A. Kandelis taip pat dalyvavo teismuose. Jam buvo pateikti kaltinamai smurtavus prieš darbuotoją Viktoriją. Byla pradėta nagrinėti dėl skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Taip pat, dar prieš kelis metus A. Kandelis kaltintas drabužių vagyste „Ozo“ prekybos centre. Dar po kiek laiko jis buvo įtariamas ir tuo, jog sukėlė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos.
