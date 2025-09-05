Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta Andriaus Kandelio vieša kalba mylimajai Donaldai: tirpdo širdis

2025-09-05 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-05 13:55

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas  Andrius Kandelis šiandien gyvena visai kitokį gyvenimo etapą. Anksčiau vyro pavardę dažnai buvo galima išgirsti įvairiausių skandalų fone, tačiau dabar jis mėgaujasi gerokai ramesne kasdienybe. Jo širdyje – vėl atrasta meilė, kurią puoselėja Donaldai Simonovienei.

Šokėjas, šokių studijos „Kandela“ vadovas  Andrius Kandelis šiandien gyvena visai kitokį gyvenimo etapą. Anksčiau vyro pavardę dažnai buvo galima išgirsti įvairiausių skandalų fone, tačiau dabar jis mėgaujasi gerokai ramesne kasdienybe. Jo širdyje – vėl atrasta meilė, kurią puoselėja Donaldai Simonovienei.

REKLAMA
10

Socialiniame tinkle A. Kandelis pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame per gimtadienio šventę skiria šiltus žodžius savo širdies draugei Donaldai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jautrūs žodžiai iš vyro lūpų

Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje jis pasidalijo dar niekur nematytu vaizdo įrašu, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

REKLAMA
REKLAMA

„Noriu pasakyti vieną, kad šioje patalpoje yra pati nuostabiausia, gražiausia, mylimiausia ir visų gerbiama moteris. Šita moteris yra, aš manau, ne aukso, ne sidabro, o deimantų verta ir didelis, didelis ačiū, tau Donalda, kad tu atsiradai mano kelyje, o aš atsiradau tavo kelyje.

REKLAMA

Didelis ačiū tau už tai, kad tu esi pati pati nuostabiausia mama šioje žemėje. Kaip ji myli ir išreiškia savo meilę savo šeimai. Didelis, didelis, didelis ačiū tau už tai, kad tu esi su mumis. Ačiū“, – jautriai kalbėjo A. Kandelis.

Netrukus po šių žodžių gimtadienio svečiai ėmė ploti Andriui, o Donalda jį pabučiavo ir apsikabino.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų