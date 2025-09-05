Plinta Andriaus Kandelio vieša kalba mylimajai Donaldai: tirpdo širdis

Socialiniame tinkle A. Kandelis pasidalijo jautriu vaizdo įrašu, kuriame per gimtadienio šventę skiria šiltus žodžius savo širdies draugei Donaldai.
Jautrūs žodžiai iš vyro lūpų
Socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje jis pasidalijo dar niekur nematytu vaizdo įrašu, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
„Noriu pasakyti vieną, kad šioje patalpoje yra pati nuostabiausia, gražiausia, mylimiausia ir visų gerbiama moteris. Šita moteris yra, aš manau, ne aukso, ne sidabro, o deimantų verta ir didelis, didelis ačiū, tau Donalda, kad tu atsiradai mano kelyje, o aš atsiradau tavo kelyje.
Didelis ačiū tau už tai, kad tu esi pati pati nuostabiausia mama šioje žemėje. Kaip ji myli ir išreiškia savo meilę savo šeimai. Didelis, didelis, didelis ačiū tau už tai, kad tu esi su mumis. Ačiū“, – jautriai kalbėjo A. Kandelis.
Netrukus po šių žodžių gimtadienio svečiai ėmė ploti Andriui, o Donalda jį pabučiavo ir apsikabino.
