23 kg atsikratęs Andrius Kandelis išdavė, ką darė: štai kas padėjo

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kaip A. Kandelis pasiekė tokį įspūdingą rezultatą. Kaip pasakojo pats Andrius, svoris ėmė augti ne tik dėl gerokai sumažėjusio fizinio krūvio po intensyvių treniruočių, bet ir dėl silpnybės maistui, kurios ypač pasireikšdavo vakarais.
„Pavargau save tokį matyti. Jaučiau, kaip tuo pačiu mažėja ir mano fizinis aktyvumas, kuris būtinas treniruojant vaikus. Todėl nusprendžiau imtis atitinkamų priemonė ir keisti tam tikrus mitybos įpročius“, – savo pradžią svorio metimo kelionėje prisiminė jis.
Pradžioje – sunkumai ir iššūkiai
Andriaus teigimu, pirmas žingsnis, kurio jis ėmėsi, buvo tiesiog mėginimas valgyti mažiau. Tačiau jis greitai pastebėjo, kad tai daryti – labai sunku.
„Todėl galiausiai ryžausi kreiptis į gydytoją-dietologą ir prašyti pagalbos bei patarimo“, – atskleidė jis.
Šokėjas neslepia, kad net ir tuomet iš pradžių rezultatas netenkino – norėjosi, kad svoris kristų greičiau. Tačiau po kurio laiko jis pastebėjo, kad kilogramai ėmė tirpti.
„Tam prireikė pusmečio. Pradžia buvo išties nelengva, nes turėjau planuoti dažnesnius valgymus, suderinti tam tikro kaloringumo dietą bei stebėti suvalgomų baltymų kiekį.
Taip pat naudoju ir tam tikrus maisto papildus, kurie prisidėjo prie svorio kritimo. Galbūt kitiems reikėtų derinti ir fizinį aktyvumą, bet man šiuo atveju pasisekė, nes sportuoju pakankamai“, – savo patirtimi dalijosi šokių studijos vadovas.
Prisidėjo ir mylimoji Donalda
Andriaus teigimu, sunkiausia šiame kelyje buvo tol, kol neatsirado nauji valgymo įpročiai.
„Patikėkite manimi, keisti įpročius – be galo sunku. Didžiausią motyvaciją pajutau tuomet, kai svoris pradėjo kristi“, – tikino jis.
Šiandien Andrius šypsosi – jaučiasi puikiai ir tikisi, kad jam pavyks išlaikyti dabartinį svorį. Tiesa, kalbėdamas apie tai vyras pridūrė, kad prie jo geros bendros būsenos nemažai prisidėjo ir mylimoji Donalda Simonovienė.
„Ji puikiai gamina, moka derinti maisto patiekalus ir džiaugiasi, kad mūsų valgymo įpročiai pagaliau stipriai supanašėjo“, – šyptelėjo A. Kandelis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!