  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronai stoja į teismą: žada pateikti mokslinius ir fotografinius įrodymus, kad Brigitte yra moteris

2025-09-18 11:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 11:05

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir jo žmona Brigitte planuoja pateikti fotografinius ir mokslinius įrodymus JAV teismui, kad įrodytų, jog Brigitte Macron yra moteris, skelbia BBC.

Brigitte Macron (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir jo žmona Brigitte planuoja pateikti fotografinius ir mokslinius įrodymus JAV teismui, kad įrodytų, jog Brigitte Macron yra moteris, skelbia BBC.

5

Prezidento šeima iškėlė bylą prieš tinklaraštininkę Candace Owens, kuri paskelbė, jog B. Macron gimė vyru.

C. Owens advokatai atsakė prašymu atmesti ieškinį.

 

Brigitte Macron pasiruošusi eiti iki galo

Macronų šeimos advokatas Tomas Clare sako, kad B. Macron šiuos teiginius laiko „neįtikėtinai skaudžiais“ ir kad jie trikdo Prancūzijos prezidentą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nenoriu teigti, kad tai kažkaip sutrikdė jo veiklą. Bet kaip ir bet kuriam kitam, kuris derina karjerą ir šeimos gyvenimą, kai tavo šeima yra puolama, tai tave vargina. Ir jis nėra nuo to apsaugotas, nes yra šalies prezidentas“, – sako advokatas.

Anot jo, bus pateikti „pateikti mokslinio pobūdžio ekspertų liudijimai“, ir nors šiuo metu jis neatskleidžia jų tikslaus pobūdžio, jis sakė, kad pora yra pasirengusi visiškai įrodyti, kad šie teiginiai yra melagingi.

„Neįtikėtinai liūdna galvoti, kad turi eiti ir pateikti tokio pobūdžio įrodymus“, – sako jis.

Anot advokato, B. Macron yra pasiruošusi daryti viską, kas reikalinga.

T. Clare buvo paklausta, ar Macronai pateiks nuotraukas, kuriose Brigitte yra įamžinta nėščia ir augina vaikus, advokatas atsakė, kad tokios nuotraukos yra ir jos bus pateiktos teisme.

C. Owens ne kartą niekuo nepagrįsdama teigė, kad B. Macron esą yra vyras.

Liepos mėnesį Macronai JAV pateikė ieškinį prieš C. Owens. Jame teigiama, kad ji „nepaisė visų patikimų įrodymų, paneigiančių jos teiginį, ir vietoj to suteikė tribūną žinomiems sąmokslo teoretikams ir įrodytiems šmeižikams“.

