TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Macronas įsiuto: atsakė, kodėl padavė į teismą influencerę, jo žmoną pavadinusią vyru

2025-08-21 11:41 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pakomentavo savo ir žmonos Brigitte Macron sprendimą paduoti į teismą žinomą JAV veikėją Candace Owens, rašo „Politico“.

Brigitte ir Emmanuelis Macronai popiežiaus Pranciškaus laidotuvėse (nuotr. SCANPIX)

Ji nuolat tvirtina, kad E. Macrono žmona gimė vyru.

„Tai tapo tokia didele problema Jungtinėse Valstijose, kad turėjome reaguoti“, – sako E. Macronas.

Macronas pakomentavo savo sprendimą

Tai buvo jo pirmas komentaras nuo tada, kai pora pateikė ieškinį.

„Tai yra tiesos gerbimo klausimas“, – sako ji.

Ieškinyje teigiama, kad C. Owens paskleidė gandą, siekdama „reklamuoti savo nepriklausomą platformą, įgyti žinomumą ir užsidirbti pinigų“.

C. Owens vedė aštuonių dalių podcastų seriją „Becoming Brigitte“, kurioje skleidė įvairias konspiracijos teorijas apie E. Macrono šeimą ir jų santykius.

„(Owens – red. past.) yra žmogus, kuris labai gerai žinojo, kad skleidžia melagingą informaciją, ir tai darė siekdamas pakenkti, tarnaudamas ideologijai ir turėdamas ryšių su kraštutinės dešinės lyderiais“, – sako E. Macronas.

Anot jo, jiems buvo patarta neteikti kaltinimų siekiant išvengti dar didesnio dėmesio temai. Tačiau, pasak E. Macrono, kai gandai pradėjo plisti Jungtinėse Valstijose, reikalas tapo pernelyg rimtas, kad būtų galima tai ignoruoti.

