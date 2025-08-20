Macronas perspėja: artimiausios 15 dienų bus kritinės dėl Ukrainos

Jis pagyrė Donaldo Trumpo pasiryžimą suteikti Kyjivui „labai geras saugumo garantijas“.
„Reikia atlikti visą darbą, susijusį su saugumo garantijomis. Artimiausios 15 dienų bus mums labai svarbios, kad galėtume užbaigti darbą su amerikiečiais ir suteikti šioms saugumo garantijoms konkretų turinį“, – sako jis.
Macronas: susitarimas turi užtikrinti, kad Ukraine nebus vėl užpulta
E. Macronas ir keletas kitų Europos lyderių nutraukė vasaros atostogas, kad pirmadienį prisijungtų prie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskyio deryboms Baltuosiuose rūmuose. Penktadienį D. Trumpas Aliaskoje susitiko su Vladimiru Putinu.
„Didžiausias pokytis pastarosiomis dienomis yra tai, kad jis pripažino būtinybę užtikrinti Ukrainos saugumą“, – prancūzų žiniasklaidai sakė E. Macronas.
Kokios tiksliai bus siūlomos saugumo garantijos, neaišku, tačiau E. Macronas teigia, kad „britai, prancūzai, vokiečiai, turkai ir kiti yra pasirengę vykdyti operacijas, ne fronto linijoje, ne provokuojančias, bet raminančias operacijas ore, jūroje ir sausumoje“.
E. Macronas taip pat perspėjo, kad nereikėtų siekti greitos taikos ir tikėti Kremliaus žodžiais. Jo teigimu, Rusija yra „destabilizuojanti jėga“ ir „plėšrūnas, pabaisa prie mūsų durų“.
„Norime užtikrinti, kad šis taikos susitarimas leistų ukrainiečiams atkurti savo šalį ir gyventi taikoje, kad po šio taikos susitarimo jie turėtų pakankamą atgrasymo galią, kad nebūtų vėl užpulti, ir kad europiečiai galėtų gyventi taikoje ir saugiai“, – priduria jis.
Šiuo metu vyksta derybos dėl D. Trumpo, Vladimiro Putino ir V. Zelenskio susitikimo.
