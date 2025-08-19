Kalendorius
Karas Ukrainoje

Macronas ragina neturėti iliuzijų dėl Putino: „Tai – reali grėsmė visai Europai“

2025-08-19 19:04
2025-08-19 19:04

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino europiečius „neturėti iliuzijų“ dėl dabartinės Rusijos ir atsisakyti vilties, kad ji greitai grįš prie taikos ir demokratijos, rašo „The Moscow Times“.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino europiečius „neturėti iliuzijų" dėl dabartinės Rusijos ir atsisakyti vilties, kad ji greitai grįš prie taikos ir demokratijos, rašo „The Moscow Times".

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Jis pavadino Rusiją „ilgalaike destabilizuojančia jėga“, o Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną – „plėšrūnu“, kuriam „reikia toliau valgyti, kad išgyventų“.

E. Macronas priminė, kad nuo 2007–2008 m. Kremlius ne kartą pažeidė prisiimtus įsipareigojimus ir siekė perbraižyti sienas, kad išplėstų savo įtaką.

„Tai – reali grėsmė visai Europai“

„Šalis, kuri iki 40 proc. biudžeto skiria ginklavimuisi ir mobilizavo daugiau nei 1,3 mln. karių, per vieną naktį netaps taiki ir demokratiška. <…> Tai – reali grėsmė visai Europai“, – pabrėžė jis.

Prancūzijos prezidento skepticizmas apima ir greito taikos susitarimo dėl Ukrainos galimybes.

„NBC News“ E. Macronas pažymėjo, kad neturi to optimizmo, kuriuo dalijasi JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

„Žiūriu į faktus ir nematau, kad V. Putinas dabar siekia taikos, nors galbūt esu pernelyg pesimistiškas“, – pareiškė Prancūzijos vadovas.

Ragina įvesti papildomas sankcijas Maskvai

Kaip pasakojo „Financial Times“ (FT) informuotas aukšto rango ES diplomatas, per vakar Vašingtone vykusias D. Trumpo derybas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Europos lyderiais, E. Macronas reikalavo papildomų sankcijų Maskvai.

Anot FT, D. Trumpas atsakė, kad Baltieji rūmai nori pirmiausia pamatyti, kuo baigsis galimas V. Zelenskio ir V. Putino susitikimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Macrono elgesys prie Trumpo sukėlė klausimų: nustebino neįprastu gestu (27)
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas perspėja dėl Putino: „Tai gana akivaizdu visiems“ (3)
Donaldas Trumpas ir Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Macronas po pokalbio su Trumpu: dėl teritorijų spręs tik Zelenskis (8)
V. Zelenskis, E. Macronas, K. Starmeris (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis kalbėjosi su Macronu, aptarė svarbius klausimus (1)

