Gyventojai sunerimo: pakilęs karinis lėktuvas suko ratus virš Vilniaus, Čepkelių rezervato – paaiškino, kas vyksta

Į naujienų portalą tv3.lt pasikreipę skaitytojai dalinosi, kad virš Vilniaus pastebėjo skraidantį karinį orlaivį. O tai sukėlė nemažai nerimo daliai vilniečių.
Orlaivių stebėjimo portalo „Flightradar24.com“, duomenimis matyti, kad iš tiesų virš sostinės skraidė karinis JAV oro pajėgų lėktuvas Boeing C-17A Globemaster III.
Užfiksuotoje lėktuvo skrydžio trajektorijoje matyti, kad dar vakar popietę iš Vašingtono išskridęs karinis orlaivis į Lietuvą atskrido šiandien ryte, kur porą kartų apsuko ratus ties Dzūkijos nacionaliniu parku ir Čepkelių valstybiniu gamtiniu rezervatu.
O tuomet, pasukęs sostinės link, Vilniaus oro uoste nusileido 10 val. 48 min.
Naujienų portalui tv3.lt nusiuntus užklausą Lietuvos kariuomenei dėl pastebėto orlaivio, jos atstovai nurodė, kad į Lietuvą karinis lėktuvas atvyko vykdyti planinių užduočių.
„Lėktuvas Boeing C-17A Globemaster III į Lietuvą atskrido vykdyti planines užduotis. Detalesnės informacijos apie JAV lėktuvo atvykimo į Lietuvą priežastis prašome teirautis Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje“, – nurodė Lietuvos kariuomenės atstovai.
Vilniaus rajone vyksta Lietuvos kariuomenės karių pratybos.
Vilniaus rajono savivaldybė praneša, kad lapkričio 4–5 d. Vilniaus r. ir Švenčionių r., Pelikonyse, Karkažiškėje, Pabradėje (Santakos, Balėnų, Žaliašilio, Pailgio, Trakinės, Pabradės, Burbliškės, Katelninkų miškuose), vyks Lietuvos kariuomenės karių pratybos.
Pratybų mokomosiose vietose kariai vilkės karines uniformas su pilna ekipuote, bus naudojamas karinis transportas. Mokomoji gaisrinė ir dūminė imitacija, sprogstamosios mokomosios medžiagos nebus naudojamos.
