  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vilniaus oro uosto teritorijoje pastebėtas dronas, sutrikdyti skrydžiai

2025-11-05 10:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-05 10:23
2025-11-05 10:23

Trečiadienį laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.

Trečiadienį laikinai buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.

10

Kaip komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos atstovas Tadas Vasiliauskas, oro uosto veikla laikinai sustabdyta buvo dėl pastebėto drono.

„Lapkričio 5 d. apie 9:50 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.

Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje.

Dabar turimais duomenimis, dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams“, – komentavo jis.

Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.

„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.

Tuo metu ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, kurie taip pat sutrikdė oro uosto veiklą.

Reaguojant į situaciją uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija, iki lapkričio pabaigos uždaryta siena su Baltarusija.

Remis
Remis
2025-11-05 10:40
Cia vietiniu teletabiu darbas, tokiems bausmes paprastos sutrikdytu skrydziu islaidos iskaitant ir tu oro uostu kuriuose turejo leistis lektuvai patirtas islaidas ir pkius 20000 tukst i valstybes biudzeta pasibaigtu visi mandravojimai ar pasirodymas but kietais o jei rai kitatauciai spyris i uzpakali palydint per siena be teises kada nors cia grizti
Atsakyti
Kai nėra tvarkos...
Kai nėra tvarkos...
2025-11-05 10:52
Šitas bekiaušis begalvių seimas ir iškastruota Nausėdos-Ruginienės vyriausybė nepajėgi priimti tokių teisės aktų, kurie priverstų begalvius Lietuvoje elgtis tinkamai. Dabar daro kas ką nori, bepiločius leidžia irgi kur nori. Gal šitai valdžiai su prezidentu priešakyje nesuprantamos jų pareigos? Ar ne pats laikas naujiems rinkimams, VISŲ valdžios lygių?
Atsakyti
Į viršų