Vilniaus oro uosto teritorijoje pastebėtas dronas, sutrikdyti skrydžiai

Kaip komentavo Lietuvos oro uostų komunikacijos atstovas Tadas Vasiliauskas, oro uosto veikla laikinai sustabdyta buvo dėl pastebėto drono.
Vilniaus oro uostas (23 nuotr.)
Vilniaus oro uostas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
„Lapkričio 5 d. apie 9:50 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje.
Dabar turimais duomenimis, dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams“, – komentavo jis.
Pasak T. Vasiliausko, oro erdvė vėl atidaryta apie 10:18 val.
„Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali“, – sakė jis.
Tuo metu ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, kurie taip pat sutrikdė oro uosto veiklą.
Reaguojant į situaciją uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija, iki lapkričio pabaigos uždaryta siena su Baltarusija.
