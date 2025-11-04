 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atskleidė skaičius: štai kiek dėl sutrikdyto orlaivių eismo į Vilnių autobusais pervežta žmonių

2025-11-04 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 16:21

Dėl praėjusią savaitę sutrikdyto orlaivių eismo sostinės oro uoste Susisiekimo ministerijos organizuotais autobusais iš Kauno buvo pervežta apie 200 keleivių. 

Oro uostas (nuotr. Josvydo Elinsko)

Dėl praėjusią savaitę sutrikdyto orlaivių eismo sostinės oro uoste Susisiekimo ministerijos organizuotais autobusais iš Kauno buvo pervežta apie 200 keleivių. 

0

„Dėl ketvirtadienio vakarą sustabdyto orlaivių eismo Vilniaus oro uoste, iš Kauno oro uosto buvo organizuojami 4 autobusai, kuriuose buvo apie 200 keleivių“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodo Susisiekimo ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta anksčiau, prasidėjus meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, dėl kurių per pastarąsias kelias savaites ne kartą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, Susisiekimo ministerija ėmėsi organizuoti keleivių pervežimą autobusais.

Paskutinį kartą orlaivių eismas buvo sustabdytas ir ministerijos organizuojamų pervežimų autobusais prireikė praėjusį ketvirtadienį.

ELTA primena, kad spalio pabaigoje dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų kelis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, praėjusį trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

