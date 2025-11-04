Atskleidė skaičius: štai kiek dėl sutrikdyto orlaivių eismo į Vilnių autobusais pervežta žmonių

„Dėl ketvirtadienio vakarą sustabdyto orlaivių eismo Vilniaus oro uoste, iš Kauno oro uosto buvo organizuojami 4 autobusai, kuriuose buvo apie 200 keleivių“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodo Susisiekimo ministerija.
Kaip skelbta anksčiau, prasidėjus meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, dėl kurių per pastarąsias kelias savaites ne kartą buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, Susisiekimo ministerija ėmėsi organizuoti keleivių pervežimą autobusais.
Paskutinį kartą orlaivių eismas buvo sustabdytas ir ministerijos organizuojamų pervežimų autobusais prireikė praėjusį ketvirtadienį.
ELTA primena, kad spalio pabaigoje dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų kelis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, praėjusį trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.