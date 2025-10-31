Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Problemos Vilniaus oro uoste – vėluoja dalis skrydžių: įspėja keliautojus

2025-10-31 13:34 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 13:34

Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų meteorologinių balionų, skrendančių sostinės link, sustabdžius orlaivių eismą, penktadienį Vilniaus oro uoste (VNO) fiksuojami vėlavimai, teigia valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ (LTOU).

Vilniaus oro uostas. ELTA / Dainius Labutis
23

Ketvirtadienio vakarą dėl pastebėtų meteorologinių balionų, skrendančių sostinės link, sustabdžius orlaivių eismą, penktadienį Vilniaus oro uoste (VNO) fiksuojami vėlavimai, teigia valstybės įmonė „Lietuvos oro uostai“ (LTOU).

REKLAMA
2

„Pavieniai vėlavimai Vilniaus oro uoste yra fiksuojami dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Naktį buvo uždaryta oro erdvė virš oro uosto ir būtent todėl nukentėjo tie tvarkaraščiai“, – Eltai komentavo LTOU rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus oro uostas
(23 nuotr.)
(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Anot jos, vėlavimai fiksuojami tiek atvykstantiems, tiek išvykstantiems lėktuvams. Paveikti penktadienio skrydžiai į ir iš Turkijos, Vokietijos, o keli skrydžiai ketvirtadienio vakarą net turėjo būti atšaukti.

REKLAMA
REKLAMA

„Informacija yra nuolat kintanti. Tiesa, tarp vėluojančių išvykimų – „Turkish Airlines“ skrydis į Stambulą, kuris turėjo pakilti ketvirtadienį vakare, išvyks tik šiandien 13 val. „Mavi Gok Airlines“ skrydis į Antaliją numatytas 16 val. vietoje 15 val. Šiandien vėluodamas į Frankfurtą išskrido „Lufthansa“ reisas“,  – vardino atstovė.

REKLAMA

„Į Vilnių atvykstančius skrydžius ši situacija taip pat paveikė. Tiesa, kol kas kažkokių didesnių vėlavimų mūsų puslapyje nefiksuoju. Bet kuriuo atveju, ketvirtadienio naktį kelis skrydžius reikėjo atšaukti, o dabar kai kurių skrydžių grafikai yra tiesiog pasislinkę“, – apibendrino R. Petrauskaitė.

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienį 20.05 val. buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė balionai, skrendantys VNO kryptimi. Oro erdvės ribojimai buvo įvesti iki 23.10 val., tačiau eismas galiausiai atnaujintas 22.43 val.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų