  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš ministerijos – nauja žinia: pakelti naikintuvai dėl galimo objekto pasienyje, ne dėl drono

atnaujinta 13:43 val.
2025-11-05 10:23 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-05 10:23

NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai antradienį pakelti atpažinti galimą skrendantį objektą pasienyje su Baltarusija, o ne dėl civilinio drono, pastebėto šalia Vilniaus oro uosto, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai antradienį pakelti atpažinti galimą skrendantį objektą pasienyje su Baltarusija, o ne dėl civilinio drono, pastebėto šalia Vilniaus oro uosto, trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Anot jos, ministras Vladislavas Kondratovičius, paklaustas apie oro uosto darbą sutrikdžiusį droną, žiniasklaidai pateikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės radaruose pastebėtą objektą prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos ir pažymėjo, kad dėl to buvo pakeltos NATO oro policijos pajėgos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus oro uostas
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, nieko nebuvo atrasta. Buvo tokia vadinamoji šiukšlė radare ir niekas nepasitvirtino“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.

Oro erdvėje nieko nebuvo

Jo teigimu, iš tiesų tuo metu oro erdvėje nieko nebuvo.

„Vieni radarai rodė kažkokį judėjimą, bet labai lėtą, toks galbūt būdingas dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui, bet nieko nebuvo rasta. Buvo patikrintas dangus, buvo pakelta oro policija, patikrinome, viskas tvarkoje ir atnaujinome darbą“, – pabrėžė ministras.

Panašiu metu šalia Vilniaus oro uosto Viešojo saugumo tarnyba fiksavo civilinį droną, dėl to laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas oro uoste.

VRM teigimu, dėl šio įvykio nebuvo keliami naikintuvai. 

„Taigi tuo pačiu laikotarpiu įvyko dvi skirtingos situacijos“, – teigiama ministerijos komentare.

V. Kondratovičius tvirtino, kad Vidaus reikalų ministerija yra pateikusi užduotį Ekonomikos ir inovacijų ministerijai išsiaiškinti, kaip verslas galėtų prisidėti kuriant oro detekcijos priemones ir nustatant reagavimo algoritmus.

BNS rašė, kad oro erdvė šalia Vilniaus oro uosto buvo uždaryta nuo 9.50 iki 10.18 val., dėl to paveikti du skrydžiai.

Oro erdvės ribojimų imtasi dėl drono. Viešojo saugumo tarnybos duomenimis, tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.

Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda. 

Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje. Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.

indeliai.lt

Kai nėra tvarkos...
Kai nėra tvarkos...
2025-11-05 10:52
Šitas bekiaušis begalvių seimas ir iškastruota Nausėdos-Ruginienės vyriausybė nepajėgi priimti tokių teisės aktų, kurie priverstų begalvius Lietuvoje elgtis tinkamai. Dabar daro kas ką nori, bepiločius leidžia irgi kur nori. Gal šitai valdžiai su prezidentu priešakyje nesuprantamos jų pareigos? Ar ne pats laikas naujiems rinkimams, VISŲ valdžios lygių?
Atsakyti
Remis
Remis
2025-11-05 10:40
Cia vietiniu teletabiu darbas, tokiems bausmes paprastos sutrikdytu skrydziu islaidos iskaitant ir tu oro uostu kuriuose turejo leistis lektuvai patirtas islaidas ir pkius 20000 tukst i valstybes biudzeta pasibaigtu visi mandravojimai ar pasirodymas but kietais o jei rai kitatauciai spyris i uzpakali palydint per siena be teises kada nors cia grizti
Atsakyti
Cha
Cha
2025-11-05 11:04
Siena juk uždaryta, tai kaip jis perkrido ją?:))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (21)
