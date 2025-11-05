Iš ministerijos – nauja žinia: pakelti naikintuvai dėl galimo objekto pasienyje, ne dėl drono

Anot jos, ministras Vladislavas Kondratovičius, paklaustas apie oro uosto darbą sutrikdžiusį droną, žiniasklaidai pateikė informaciją apie Lietuvos kariuomenės radaruose pastebėtą objektą prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos ir pažymėjo, kad dėl to buvo pakeltos NATO oro policijos pajėgos.
„Buvo radaro žyma, kad kažkas gali judėti, buvo pakelti naikintuvai, patikrino, nieko nebuvo atrasta. Buvo tokia vadinamoji šiukšlė radare ir niekas nepasitvirtino“, – trečiadienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
Oro erdvėje nieko nebuvo
Jo teigimu, iš tiesų tuo metu oro erdvėje nieko nebuvo.
„Vieni radarai rodė kažkokį judėjimą, bet labai lėtą, toks galbūt būdingas dronui arba būdingas, tarkime, oro balionui, bet nieko nebuvo rasta. Buvo patikrintas dangus, buvo pakelta oro policija, patikrinome, viskas tvarkoje ir atnaujinome darbą“, – pabrėžė ministras.
Panašiu metu šalia Vilniaus oro uosto Viešojo saugumo tarnyba fiksavo civilinį droną, dėl to laikinai buvo sustabdytas orlaivių eismas oro uoste.
VRM teigimu, dėl šio įvykio nebuvo keliami naikintuvai.
„Taigi tuo pačiu laikotarpiu įvyko dvi skirtingos situacijos“, – teigiama ministerijos komentare.
V. Kondratovičius tvirtino, kad Vidaus reikalų ministerija yra pateikusi užduotį Ekonomikos ir inovacijų ministerijai išsiaiškinti, kaip verslas galėtų prisidėti kuriant oro detekcijos priemones ir nustatant reagavimo algoritmus.
BNS rašė, kad oro erdvė šalia Vilniaus oro uosto buvo uždaryta nuo 9.50 iki 10.18 val., dėl to paveikti du skrydžiai.
Oro erdvės ribojimų imtasi dėl drono. Viešojo saugumo tarnybos duomenimis, tai buvo civilinis dronas, ore išbuvęs iki minutės.
Pastaruoju metu Vilniaus oro uosto veiklos apribojimai tapo dažnesni dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių meteorologinių oro balionų su cigarečių kontrabanda.
Antradienį dėl įtariamai pastebėtų dronų kuriam laikui buvo uždarytas ir pagrindinis Briuselio oro uostas Belgijoje. Remiantis Vilniaus oro uosto tvarkaraščiu, skrydžiai į Briuselį ir iš jo nebuvo paveikti – jie numatyti vakare.